O PSV recebe uma proposta de 10 milhões de euros por um grande talento, mas não aceita

O grande talento polonês Wojciech Mońka (19) foi recentemente oferecido ao PSV, segundo o Eindhovens Dagblad. O talentoso zagueiro do Lech Poznan está avaliado em 10 milhões de euros, de acordo com o Transfermarkt.
Mońka ainda tem contrato com o campeão nacional da Polônia até meados de 2029. No entanto, sua agência, a CAA Stellar, parece estar buscando uma saída.
“No início da janela de transferências, uma opção polonesa já havia sido apresentada ao clube por um intermediário: Wojciech Mońka (19), do Lech Poznan. O PSV não deu continuidade à negociação na época”, escreveu Elfrink na sexta-feira.
Mónka, portanto, não virá para Eindhoven por enquanto. O PSV parece estar de olho em outros zagueiros centrais.
Até agora, Mónka disputou quarenta partidas oficiais pelo Lech Poznan. Além disso, ele é jogador da seleção juvenil da Polônia.
Atualização sobre Nijstad
Fabrizio Romano confirmou na sexta-feira que Nijstad optou por prolongar sua permanência no FC Twente. O zagueiro de 18 anos renovou seu contrato até meados de 2029.
O FC Barcelona, o PSV e o Eintracht Frankfurt esperavam convencer Nijstad, mas o diretor técnico Erik ten Hag conseguiu convencê-lo.