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Wojciech MonkaImago
Wessel Antes

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O PSV recebe uma proposta de 10 milhões de euros por um grande talento, mas não aceita

Mercado da bola
PSV
Lech Poznań
Polônia
W. Monka

O grande talento polonês Wojciech Mońka (19) foi recentemente oferecido ao PSV, segundo o Eindhovens Dagblad. O talentoso zagueiro do Lech Poznan está avaliado em 10 milhões de euros, de acordo com o Transfermarkt.

Mońka ainda tem contrato com o campeão nacional da Polônia até meados de 2029. No entanto, sua agência, a CAA Stellar, parece estar buscando uma saída.

“No início da janela de transferências, uma opção polonesa já havia sido apresentada ao clube por um intermediário: Wojciech Mońka (19), do Lech Poznan. O PSV não deu continuidade à negociação na época”, escreveu Elfrink na sexta-feira.

Mónka, portanto, não virá para Eindhoven por enquanto. O PSV parece estar de olho em outros zagueiros centrais.

Até agora, Mónka disputou quarenta partidas oficiais pelo Lech Poznan. Além disso, ele é jogador da seleção juvenil da Polônia.

Atualização sobre Nijstad

Fabrizio Romano confirmou na sexta-feira que Nijstad optou por prolongar sua permanência no FC Twente. O zagueiro de 18 anos renovou seu contrato até meados de 2029.

O FC Barcelona, o PSV e o Eintracht Frankfurt esperavam convencer Nijstad, mas o diretor técnico Erik ten Hag conseguiu convencê-lo.

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