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Matej Kovar of PSV Eindhoven, Yarek Gasiorowski of PSV Eindhoven, Armando Obispo of PSV Eindhoven, Ivan Perisic of PSV Eindhoven, Ruben van Bommel of PSV Eindhoven, Sergino Dest of PSV Eindhoven, Ricardo Pepi of PSV Eindhoven, Joey Veerman of PSV Eindhoven, Jerdy Schouten of PSV Eindhoven, Ismael SaibariImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

"O PSV pode lucrar com a venda de um jogador convocado para a Copa do Mundo graças ao interesse do Napoli"

Mercado da bola
PSV Eindhoven
Napoli
M. Kovar

Matej Kovár está na mira do Napoli, segundo o *Corriere dello Sport* e o especialista em transferências Gianluca Di Marzio. O grande clube italiano vê no goleiro de 26 anos do PSV um possível reforço para a próxima temporada, dependendo da situação dos goleiros atuais do elenco.

Kovár causou uma ótima impressão na última temporada em Eindhoven. O tcheco foi inicialmente emprestado pelo Bayer Leverkusen, mas o PSV decidiu exercer a opção de compra de cinco milhões de euros já em janeiro. Com isso, o clube de Eindhoven garantiu o goleiro de 26 anos até o verão de 2030.

O goleiro venceu a disputa com Nick Olij na pré-temporada e tornou-se, em seguida, o indiscutível número um entre os postes. Em todas as competições, Kovár disputou 44 partidas oficiais pelo PSV, nas quais não sofreu gols em oito ocasiões.

Com Kovár no gol, o PSV teve uma temporada de sucesso. O time de Eindhoven conquistou o título nacional e, na fase de grupos da Liga dos Campeões, obteve, entre outras, uma impressionante vitória por 6 a 2 sobre o Napoli. Foi justamente essa partida que pode ter deixado uma impressão extra do goleiro no grande clube italiano.

Segundo Di Marzio, o Napoli acompanha de perto a situação de Kovár. O clube italiano leva em conta a possível saída de Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. “Se um desses dois sair, o Napoli poderá contratar Kovár”, afirmou o jornalista especializado em transferências da Sky Sport Italia

O Napoli nomeou Massimiliano Allegri como novo técnico. Allegri estaria encantado com Kovár. 

Por enquanto, não está claro se o PSV está disposto a cooperar com uma transferência. Kovár é considerado o goleiro titular para a nova temporada e, segundo o Transfermarkt, tem um valor de mercado de oito milhões de euros.

Kovár se prepara com a República Tcheca para a Copa do Mundo na América do Norte, onde o país está no Grupo A ao lado do México, da África do Sul e da Coreia do Sul. 

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