"O PSV pode lucrar com a venda de um jogador convocado para a Copa do Mundo graças ao interesse do Napoli"

Matej Kovár está na mira do Napoli, segundo o *Corriere dello Sport* e o especialista em transferências Gianluca Di Marzio. O grande clube italiano vê no goleiro de 26 anos do PSV um possível reforço para a próxima temporada, dependendo da situação dos goleiros atuais do elenco.

Kovár causou uma ótima impressão na última temporada em Eindhoven. O tcheco foi inicialmente emprestado pelo Bayer Leverkusen, mas o PSV decidiu exercer a opção de compra de cinco milhões de euros já em janeiro. Com isso, o clube de Eindhoven garantiu o goleiro de 26 anos até o verão de 2030.

O goleiro venceu a disputa com Nick Olij na pré-temporada e tornou-se, em seguida, o indiscutível número um entre os postes. Em todas as competições, Kovár disputou 44 partidas oficiais pelo PSV, nas quais não sofreu gols em oito ocasiões.

Com Kovár no gol, o PSV teve uma temporada de sucesso. O time de Eindhoven conquistou o título nacional e, na fase de grupos da Liga dos Campeões, obteve, entre outras, uma impressionante vitória por 6 a 2 sobre o Napoli. Foi justamente essa partida que pode ter deixado uma impressão extra do goleiro no grande clube italiano.

Segundo Di Marzio, o Napoli acompanha de perto a situação de Kovár. O clube italiano leva em conta a possível saída de Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. “Se um desses dois sair, o Napoli poderá contratar Kovár”, afirmou o jornalista especializado em transferências da Sky Sport Italia.

O Napoli nomeou Massimiliano Allegri como novo técnico. Allegri estaria encantado com Kovár.

Por enquanto, não está claro se o PSV está disposto a cooperar com uma transferência. Kovár é considerado o goleiro titular para a nova temporada e, segundo o Transfermarkt, tem um valor de mercado de oito milhões de euros.

Kovár se prepara com a República Tcheca para a Copa do Mundo na América do Norte, onde o país está no Grupo A ao lado do México, da África do Sul e da Coreia do Sul.