O PSV pode garantir ao Ajax uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões na última rodada

O PSV pode desempenhar um papel decisivo na disputa pelo terceiro lugar na última rodada do campeonato. Os jogadores de Eindhoven enfrentam o FC Twente e, com isso, podem determinar indiretamente se o Ajax ficará de fora da fase preliminar da Liga dos Campeões. O Ajax está atualmente três pontos atrás do clube de Enschede e parece precisar de um milagre.

O Ajax não conseguiu vencer o FC Utrecht em casa (1 a 2), o que deixa a equipe de Amsterdã com poucas esperanças de conquistar o terceiro lugar. No entanto, há um vislumbre de esperança para a última rodada da Vriendenloterij Eredivisie.

O PSV, que recebe o FC Twente no próximo fim de semana, pode acabar com essas ambições já com um empate. Nesse caso, o Ajax não terá mais chances de conquistar o terceiro lugar e os amsterdenses estarão condenados aos play-offs para o futebol europeu. Se o PSV vencer e o Ajax derrotar o sc Heerenveen, o terceiro lugar ainda pode ir para o atual quinto colocado. A condição é que o NEC não vença o Go Ahead Eagles em casa.

O próprio FC Twente fez um excelente trabalho ao derrotar o Sparta Rotterdam de forma convincente por 4 a 0. A equipe de John van den Brom está, assim, em terceiro lugar e tem o bilhete para a fase preliminar da Liga dos Campeões praticamente garantido.

Apesar disso, os Tukkers ainda não estão totalmente garantidos em caso de empate. O NEC pode ultrapassar o Twente se vencer o Go Ahead. O saldo de gols de ambas as equipes está empatado no momento, o que torna cada gol na última rodada de grande importância.

O Ajax também ainda tem trabalho pela frente. Os amsterdenses viajam para enfrentar o SC Heerenveen e precisarão vencer para manter alguma chance de conquistar o tão cobiçado terceiro lugar. A última rodada promete, assim, um desfecho emocionante, no qual o PSV pode, sem querer, desempenhar um papel de destaque.

O técnico Peter Bosz, no entanto, não aceita nada além de uma vitória. “Queremos vencer”, já avisou ao Twente. No último jogo fora de casa da temporada, o PSV não teve muito a temer do Go Ahead e venceu por 1 a 4.