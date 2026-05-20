O PSV percebe que há concorrentes à espreita e vai fazer uma proposta de contrato ao atacante em breve

O PSV vai renovar o contrato de Amir Bouhamdi, segundo informa o Eindhovens Dagblad. O atacante de 17 anos tem contrato até meados de 2028, mas é possível que sejam acrescentados mais alguns anos.

O atacante impressionou especialmente na UEFA Youth League, onde marcou um gol e deu uma assistência em quatro partidas. Os jovens talentos do PSV passaram da fase de grupos, mas foram eliminados pelo Chelsea na fase intermediária, após a disputa de pênaltis.

Além disso, desde o intervalo de inverno, Bouhamdi tem atuado regularmente pelo Jong PSV na Keuken Kampioen Divisie. Em dez partidas, ele marcou um gol e também deu duas assistências.

O meio de comunicação regional informa, portanto, que Bouhamdi desperta grande interesse de grandes clubes internacionais e que pode haver outros interessados na sua contratação.

Segundo Rik Elfrink, há muito entusiasmo em torno do talentoso atacante e, por isso, o PSV quer garantir que possa desfrutar por muito tempo do jogador que chegou na temporada 2017/18 vindo da base do Roda JC.

Graças ao seu rápido desenvolvimento, Bouhamdi conquistou, no início deste ano, uma vaga no time principal do clube de Eindhoven. A expectativa é que o PSV queira contratá-lo por vários anos, no máximo cinco, quando ele completar 18 anos. No momento, isso ainda não é possível, pois, por ser menor de idade, ele só pode assinar por um período máximo de três anos.