O PSV parece ter de se apressar para contratar Filip Kostic. O canhoto sem contrato pode assinar um vínculo de vários anos em outro lugar, garante o Eindhovens Dagblad nesta sexta-feira.
Segundo o setorista Rik Elfrink, o AEK Atenas ofereceu a Kostic um contrato de dois anos. Ainda não se sabe se o atacante sérvio (33) aceitará a proposta grega.
A Voetbal International informou na quinta-feira que o PSV fez uma proposta a Kostic, mas ainda não houve resposta. "Isso sugere que a chegada dele será uma história difícil, mas, ao mesmo tempo, em caso de sinal verde, um acordo ainda pode sair rapidamente."
Kostic pode acertar com qualquer clube por estar livre no mercado e parece estar avaliando suas opções. Resta saber se o PSV fará uma nova proposta ou se passará a olhar para alternativas.
O experiente jogador atuou anteriormente na Holanda pelo FC Groningen. Ele também defendeu, entre outros, VfB Stuttgart, Hamburger SV e Eintracht Frankfurt. Até a última temporada, Kostic tinha contrato com a Juventus.
O PSV olha principalmente para opções para a posição de lateral esquerdo. Anass Salah-Eddine poderia ser contratado em definitivo junto à Roma, mas o clube não chegou a um acordo com o internacional marroquino.
O clube de Eindhoven já havia contratado Sven Mijnans junto ao AZ. Além disso, Lutsharel Geertruida está no radar, o defensor que também está na lista do Feyenoord.