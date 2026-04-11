O PSV parece não estar disposto a contratar o jogador que disputou 141 partidas pelo clube

Por enquanto, o PSV não vai dar seguimento à proposta de Érick Gutiérrez. É o que informa o jornalista Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad.

O meio-campista de 30 anos do Chivas se ofereceu com entusiasmo ao clube de Eindhoven na semana passada. Atualmente, Gutiérrez está fora da lista de convocados do clube mexicano.

O PSV parece não dar seguimento a essa proposta, escreve Elfrink. No inverno passado, Gutiérrez foi novamente oferecido ao campeão nacional de Eindhoven.

Entre 2018 e 2023, Gutiérrez atuou 141 vezes pelo PSV. Em seguida, o jogador com 36 convocações pela seleção nacional retornou ao seu país natal.

Em sua primeira passagem pelo PSV, Gutiérrez conquistou duas vezes a Copa. Ele também levou para casa uma Taça Johan Cruijff.

Durante todo o ano civil de 2026, Gutiérrez foi mantido fora da seleção de jogos do Chivas. O mexicano está em conflito com a diretoria do clube.

Em uma entrevista, Gutiérrez deixou claro que gostaria de voltar. No entanto, isso está totalmente fora de questão.