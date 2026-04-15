O PSV parece estar se despedindo definitivamente da contratação de 3,5 milhões de euros neste verão

Joël Drommel parece que vai deixar o PSV neste verão, apesar de ter contrato até meados de 2027. O goleiro, emprestado ao Sparta Rotterdam, quer continuar sendo o titular, uma garantia que o PSV não pode lhe oferecer.

De acordo com o Eindhovens Dagblad, o PSV quer obter “uma quantia razoável” com uma eventual saída de Drommel. O jornalista especializado em transferências Mounir Boualin afirma que o campeão de Eindhoven pediria pelo menos quatro milhões de euros, mas, segundo o observador de clubes Rik Elfrink, esse valor é menor.

Parece muito provável que Drommel vá embora após esta temporada. De qualquer forma, o PSV pretende continuar com Matej Kovar e Nick Olij, além de Tijn Smolenaars, do Jong PSV, que provavelmente será promovido. O time de Eindhoven planeja emprestar Niek Schiks na próxima temporada.

Drommel foi recentemente citado como uma possível contratação do Feyenoord, embora uma transferência não pareça estar nos planos por enquanto. O Feyenoord e o Ajax são, normalmente, os únicos clubes capazes de atender às exigências salariais de Drommel.

De acordo com várias fontes, Drommel se recusa a atuar como segundo goleiro em outro clube, o que faz com que o Feyenoord não pareça ser uma opção. O goleiro do Sparta também está aberto a uma aventura em uma liga estrangeira.

O PSV contratou Drommel em 2021 por 3,5 milhões de euros do FC Twente. Ele foi a primeira escolha em seu primeiro ano no Philips Stadion, o que mudou quando Walter Benítez passou a ser o titular. Com a chegada de Kovar e Olij, Drommel optou temporariamente pelo Sparta.

No último sábado, Drommel perdeu por 0 a 2 para o PSV, que havia conquistado o título uma semana antes. Apesar disso, o time de Roterdã ainda está na briga por uma vaga nos play-offs para as competições europeias.

O goleiro conversou com Hans Kraay Júnior, da ESPN, sobre seu futuro após a partida. “Sinceramente, não acho que haja muitas chances de eu voltar ao PSV. Mas ainda temos conversas pela frente. Veremos o que vai acontecer”, disse Drommel, que indicou que há interesse concreto. “Há um clube da Holanda, sim. Também surgiu um clube do exterior. Mas não é que eu queira necessariamente isso”, disse o goleiro do Sparta.

Em seguida, Kraay perguntou em voz alta se se tratava do AZ. “Esse clube começa com A e termina com Z?”, questionou Kraay. Drommel pode, pelo menos, pôr um fim a esse boato. “Não, não é esse”, disse ele com determinação.