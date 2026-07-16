O PSV parece estar conseguindo se livrar rapidamente do jogador que foi um fracasso de sete milhões de euros

Adam Nagalo está prestes a deixar o PSV. O Voetbal International e o Eindhovens Dagblad informam que o Corum FK, time turco recém-promovido, fez uma oferta entre 2,5 e 3 milhões de euros pelo zagueiro.

O PSV está em negociações com o Corum sobre uma transferência no verão do zagueiro, que se tornou dispensável em Eindhoven. Caso o acordo seja fechado, após os exames médicos será assinado um contrato de vários anos na Turquia.

O diretor técnico Earnest Stewart já queria vender Nagalo na janela de transferências de inverno da última temporada. Na época, ele acabou sendo emprestado ao Konyaspor. Agora, uma nova aventura na Turquia se apresenta para o jogador de 23 anos, natural de Burkina Faso.

Nagalo iniciou sua aventura no PSV em meados de 2024 com grandes expectativas, quando o clube pagou sete milhões de euros ao FC Nordjsaelland, da Dinamarca. O jovem zagueiro disputou apenas doze partidas, incluindo algumas participações como reserva.

Até recentemente, o zagueiro central não treinava com o elenco de Peter Bosz. Isso indica que o técnico do PSV não vê futuro para Nagalo no clube campeão nacional.

O PSV, portanto, vende Nagalo com prejuízo, mas, mesmo assim, fica com alguns milhões da venda do jogador contratado há dois anos. O contrato de Nagalo em Eindhoven ainda tem validade por mais três temporadas.