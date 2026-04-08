O PSV envia um “bônus” muito especial ao Volendam como agradecimento pelo empate contra o Feyenoord

O PSV enviou um agradecimento bem-humorado ao FC Volendam, depois que esse clube garantiu que eles se tornassem campeões nacionais já neste fim de semana. Já havia rolado algumas brincadeiras entre os dois times, mas os jogadores de Eindhoven cumpriram o que prometeram.

No sábado, o PSV venceu com dificuldade o FC Utrecht (4 a 3), mas, no final do fim de semana, a equipe de Peter Bosz ainda dependia de uma perda de pontos do Feyenoord. E foi o que aconteceu: os rotterdames não passaram do 0 a 0 contra o Volendam.

“Ainda não recebi nenhuma mensagem do Joey (Veerman, red.), mas espero que venha um bônus para o nosso lado”, brincou Henk Veerman logo após o jogo na ESPN. “Ainda precisamos conversar sobre isso. Joey, parabéns, né.”

Na terça-feira, durante a festa de comemoração do título do PSV, Joey Veerman também foi questionado sobre o possível “bônus” para seus amigos de Volendam. “Ainda precisamos conversar sobre isso”, respondeu ele, rindo.

Notícias do Noordhollands Dagblad revelam agora que o PSV realmente enviou um bônus para Volendam. É possível ver como, na quarta-feira, o motorista da diretoria da Bavaria entrou no complexo de treinamento, com dez bandejas de cerveja do PSV, comemorativa do título, no carro.

Henk Veerman recebeu a primeira lata, com o nome e o número de camisa de seu amigo Joey. De acordo com o Noordhollands Dagblad, a maioria dos jogadores, aliás, deixou as latas de lado: na sexta-feira, há mais uma partida importante do campeonato contra o FC Twente.