O PSV enfrenta forte concorrência do exterior pela contratação de Kodai Sano

A disputa por Kodai Sano já começou para valer. Não é só o PSV que está de olho no meio-campista do NEC; o VfB Stuttgart e o TSG Hoffenheim também estão na briga. É o que informa Mounir Boualin, do SoccerNews.

O interesse do PSV em Sano já é conhecido há algum tempo, mas, até o momento, ainda não há nenhuma oferta concreta em Nijmegen. Presume-se que o clube de Eindhoven esteja dependendo da receita da transferência de Ismael Saibari.

O grande craque da última temporada está prestes a se transferir para o Bayern de Munique. O clube alemão, recordista em títulos, já apresentou uma oferta de 50 milhões de euros.

Embora ainda não tenha sido feita nenhuma oferta oficial por Sano, a diretoria técnica do PSV já manifestou o interesse diretamente ao próprio japonês. Sano está no topo da lista, em parte devido à esperada saída de Joey Veerman.

Devido à postura de espera do PSV, outros clubes já estão vendo uma oportunidade. Há grande interesse, principalmente da Bundesliga, segundo Boualin. Stuttgart e Hoffenheim esperam convencer Sano a dar o salto para o exterior. Além disso, há vários clubes da Premier League, não identificados, de olho em Sano.

Não se sabe, no momento, quão concretas são essas intenções. O que está claro é que o Stuttgart, assim como o PSV, aguarda a venda de um jogador antes de entrar em contato com o NEC. Segundo fontes alemãs, o clube de Nijmegen exige nada menos que 20 milhões de euros por Sano.

Apenas o PSV poderia, talvez, conseguir um desconto. Isso tem tudo a ver com o interesse do NEC em Couhaib Driouech. Caso Sano se transfira para Eindhoven por um valor razoável, o PSV será um pouco mais flexível nas negociações pelo ponta.