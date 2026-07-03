O PSV enfrenta forte concorrência da Itália e da Alemanha na disputa por Sven Mijnans

O PSV quer retomar as negociações para a contratação de Sven Mijnans, segundo informa Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. O meio-campista do AZ já havia despertado o interesse do time de Eindhoven na temporada passada, mas não se chegou a um acordo na ocasião.

Por muito tempo, parecia que Mijnans se tornaria jogador do PSV na última temporada. No fim das contas, o meio-campista acabou sendo considerado caro demais e permaneceu no AZ.

Segundo Elfrink, a transferência de Mijnans para o PSV faz sentido, mas o clube enfrentará concorrência. Também há grande interesse vindo do exterior.

De acordo com o Transfermarkt, Mijnans tem um valor de mercado de quinze milhões de euros, o que significa que Earnest Stewart terá que abrir bem os bolsos. “No ano passado, o PSV já havia oferecido mais de dez milhões de euros por ele, mas na época o então diretor técnico Max Huiberts não permitiu sua saída”, escreve Elfrink, que também faz uma revelação surpreendente.

Segundo o observador do PSV, Como, Juventus e RB Leipzig estão de olho no jogador de 26 anos. “Especialmente o Como e a Juventus parecem ser fortes concorrentes do PSV.”

Segundo Elfrink, ainda não está claro exatamente quanto os clubes terão que pagar. “Ninguém quer confirmar nem negar que já tenham sido iniciadas negociações intensas entre o AZ e o PSV.”