O PSV divulgará no domingo uma atualização sobre a lesão de Jerdy Schouten. O zagueiro e meio-campista torceu o joelho no sábado contra o FC Utrecht (4 a 3) e saiu do campo no Philips Stadion em maca, visivelmente abalado. Será necessária uma cirurgia, o que significa que Schouten perderá, de qualquer forma, a Copa do Mundo.

“Jerdy Schouten sofreu uma lesão no ligamento cruzado durante a partida contra o FC Utrecht, o que requer uma cirurgia. Isso foi confirmado por exames médicos complementares realizados no domingo. Na próxima semana, será elaborado um plano de tratamento concreto em conjunto”, pode-se ler no comunicado do PSV.

O próprio Schouten também deu uma primeira reação à lesão: “Quando aconteceu, senti imediatamente que algo estava errado. Ainda há uma réstia de esperança de que não seja nada grave, mas infelizmente não foi o caso. O golpe é grande agora, mas vou superar isso rapidamente. Coisas boas estão por vir para o PSV e farei de tudo para estar presente em tudo.”

O PSV deseja força a Schouten durante o processo de recuperação e apoiará o meio-campista de todas as formas possíveis. A expectativa é que o jogador do PSV fique afastado dos gramados por meses após a cirurgia.

É quase certo que Schouten ficará de fora da Copa do Mundo com a seleção holandesa, que será disputada neste verão nos Estados Unidos, Canadá e México. O jogador, que já disputou 17 partidas pela seleção, é uma aposta certa na convocação do técnico Ronald Koeman.

Schouten foi titular na terça-feira contra o Equador, que empatou em 1 a 1 com a seleção holandesa. Alguns dias antes, o jogador do PSV entrou em campo na partida amistosa contra a Noruega.