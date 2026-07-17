O PSV chega a um acordo sobre uma transferência de saída de quase 3 milhões de euros

Adamo Nagalo vai deixar o PSV. O Eindhovens Dagblad noticiou na noite de sexta-feira que o clube de Eindhoven chegou a um acordo sobre a transferência com o time turco Çorum FK.

A transferência do zagueiro de 23 anos envolve um valor entre 2,5 e 3 milhões de euros. Nagalo viaja agora para a Turquia para realizar os exames médicos.

O diretor técnico Earnest Stewart já queria vender Nagalo na janela de transferências de inverno da última temporada. Na época, ele acabou sendo emprestado ao Konyaspor. Agora, uma nova aventura na Turquia aguarda o jogador de Burkina Faso.

Nagalo iniciou sua aventura no PSV em meados de 2024 com grandes expectativas; na época, o clube pagou 7 milhões de euros ao FC Nordjsaelland, da Dinamarca. O jovem zagueiro disputou apenas doze partidas, incluindo algumas participações como reserva.

Isso se deveu, em parte, a lesões e a uma infecção por malária. Além disso, nos últimos tempos, Nagalo vinha treinando separado do grupo, pois não estava em forma.

O PSV, portanto, vende Nagalo com prejuízo, mas, mesmo assim, fica com alguns milhões com a venda do jogador contratado há dois anos. O contrato de Nagalo em Eindhoven ainda tinha validade para mais três temporadas.

O Çorum, fundado em 1997, terminou a última temporada em quarto lugar na segunda divisão da Turquia. O clube venceu os play-offs de promoção e, assim, na próxima temporada, disputará pela primeira vez na história do clube a Süper Lig.