Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Sam Vreeswijk

Traduzido por

O PSV chega a um acordo sobre uma transferência de saída de quase 3 milhões de euros

Mercado da bola
PSV
Corum FK
A. Nagalo

Adamo Nagalo vai deixar o PSV. O Eindhovens Dagblad noticiou na noite de sexta-feira que o clube de Eindhoven chegou a um acordo sobre a transferência com o time turco Çorum FK.

A transferência do zagueiro de 23 anos envolve um valor entre 2,5 e 3 milhões de euros. Nagalo viaja agora para a Turquia para realizar os exames médicos.

O diretor técnico Earnest Stewart já queria vender Nagalo na janela de transferências de inverno da última temporada. Na época, ele acabou sendo emprestado ao Konyaspor. Agora, uma nova aventura na Turquia aguarda o jogador de Burkina Faso.

Nagalo iniciou sua aventura no PSV em meados de 2024 com grandes expectativas; na época, o clube pagou 7 milhões de euros ao FC Nordjsaelland, da Dinamarca. O jovem zagueiro disputou apenas doze partidas, incluindo algumas participações como reserva.

Isso se deveu, em parte, a lesões e a uma infecção por malária. Além disso, nos últimos tempos, Nagalo vinha treinando separado do grupo, pois não estava em forma.

Amistosos de clubes
PSV crest
PSV
PSV
Union Saint-Gilloise crest
Union Saint-Gilloise
GIL

O PSV, portanto, vende Nagalo com prejuízo, mas, mesmo assim, fica com alguns milhões com a venda do jogador contratado há dois anos. O contrato de Nagalo em Eindhoven ainda tinha validade para mais três temporadas.

O Çorum, fundado em 1997, terminou a última temporada em quarto lugar na segunda divisão da Turquia. O clube venceu os play-offs de promoção e, assim, na próxima temporada, disputará pela primeira vez na história do clube a Süper Lig.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google