O PSG vai ser punido pelo fair play financeiro? Entenda a situação

O clube está sendo investigado pela Uefa; veja as possíveis sanções

O PSG está na mira do fair play financeiro e pode sofrer sanções da Uefa. Quem revela é o 'L'Equipe' (em francês), principal jornal da França.

Junto de seu rival Olympique de Marselha, o Paris Saint-Germain pode ser sancionado e terá que pagar uma multa. Punições maiores podem ser aplicadas se as equipes não corrigirem suas situações.

De acordo com a publicação, o PSG teria terminado os últimos três anos fiscais com um déficit superior a 30 milhões de euros - o que infringe as regras do fair play financeiro da Uefa.

Desta maneira, o Paris Saint-Germain terá que pagar uma multa e tem três anos para apresentar uma melhora. Não bastam os conflitos entre Mbappé e Neymar: o clube francês também tem problemas institucionais para resolver.

Trata-se, porém, de um caso diferente do que ocorreu com equipes que chegaram a ser excluídas de competições internacionais - que tentaram burlar o fair play, escondendo o déficit. Se o time não apresentar uma melhora, porém, ao longo dessas três temporadas, pode sofrer sanções esportivas.

PSG e Olympique (com sanções menores) não tem o direito de recorrer da decisão, mas podem simplesmente recusar a pagar a multa - o que acarretaria em um novo processo.

Em resposta ao questionamento do L'Equipe, a diretoria do Paris Saint-Germain justificou o déficit devido à pandemia da Covid-19 - e da quebra de contrato da Mediapro, conglomerado de mídia que iria transmitir a Ligue 1, após o início. A quebra do vínculo rendeu perdas de pouco mais de um bilhão de euros para a Federação Francesa de Futebol, clubes da Ligue 1 e Ligue 2.