O PSG une forças com a WHOOP para redefinir o treinamento, a recuperação e a experiência dos torcedores

O Paris Saint-Germain anuncia uma parceria de vários anos com a WHOOP, tornando a empresa de tecnologia vestível o Parceiro Oficial de Saúde e Fitness do clube até 2029. O acordo nomeará a WHOOP como Parceiro Premium tanto para a equipe masculina quanto para a feminina, reforçando o compromisso contínuo do PSG em permanecer na vanguarda da inovação no futebol de elite.

O PSG adota o desempenho baseado em dados com a tecnologia WHOOP

Como parte da colaboração, os jogadores do PSG terão acesso à tecnologia avançada de dispositivos vestíveis da WHOOP, projetada para fornecer insights em tempo real sobre métricas fisiológicas essenciais, incluindo frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca (VFC), sono, tensão e estresse.

O objetivo é simples: otimizar o desempenho.

Ao transformar dados em recomendações personalizadas, os jogadores e a equipe técnica poderão ajustar as cargas de treinamento, melhorar os ciclos de recuperação e gerenciar melhor a condição física geral ao longo de uma temporada exigente.

O diretor de receitas do PSG, Richard Heaselgrave, disse que a parceria reflete a ambição mais ampla do clube de ultrapassar limites em desempenho e bem-estar. “Com a WHOOP, estamos dando um novo passo à frente, permitindo que os atletas compreendam melhor e aprimorem sua condição física por meio de tecnologia de ponta”, afirmou. “Esta parceria reflete nossa ambição de tornar o desempenho mais acessível, ao mesmo tempo em que ajudamos todos a cuidar melhor de seu bem-estar e recuperação.”

Uma parceria criada para o futebol moderno

A colaboração vai além do vestiário. O PSG e a WHOOP estão posicionando o acordo como parte de uma mudança mais ampla no esporte de elite, que coloca a saúde, a recuperação e os dados dos atletas no centro da tomada de decisões.

O vice-presidente de Marketing Global da WHOOP, Brian Curtin, destacou a dimensão global da oportunidade. “O Paris Saint-Germain é uma das marcas mais influentes do mundo — não apenas no esporte, mas em toda a cultura global”, afirmou. “Juntos, estamos redefinindo o desempenho — oferecendo aos atletas e torcedores as ferramentas para compreender seus corpos, treinar de forma mais inteligente, se recuperar melhor e atingir seu desempenho máximo.”

Torcedores devem se beneficiar de novas iniciativas

Os torcedores também serão incluídos na parceria por meio de uma série de ativações globais ao longo da temporada. De eventos PSG Run a experiências ICP – La Maison, a colaboração visa conectar os fãs às mesmas informações de desempenho utilizadas pelos jogadores de elite.

A marca WHOOP fará sua estreia no Parc des Princes durante a próxima partida do PSG na Ligue 1, aparecendo em painéis de LED, sinalização 3D nos cantos do campo e plataformas digitais do dia do jogo.

O PSG continua liderando dentro e fora de campo

Recém-saído da conquista de seu primeiro título da Liga dos Campeões da UEFA em 2025, o PSG continua a expandir sua influência tanto dentro quanto fora de campo. Com uma base global de mais de 500 milhões de torcedores e uma reputação crescente na interseção entre esporte, moda e cultura, parcerias como esta consolidam ainda mais sua posição como um dos clubes mais inovadores do futebol.

Ao firmar parceria com a WHOOP até 2029, o PSG está apostando em um futuro onde dados, ciência e desempenho andam de mãos dadas, e onde pequenos ganhos podem fazer toda a diferença no mais alto nível do esporte.