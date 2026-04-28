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Angelica Daujotas

Traduzido por

O PSG une forças com a WHOOP: como os torcedores podem treinar como os profissionais com dados de desempenho de elite

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A parceria do PSG com a WHOOP oferece aos torcedores acesso a um acompanhamento de desempenho de nível de elite

O Paris Saint-Germain firmou uma parceria inovadora com a WHOOP, com o objetivo de elevar o desempenho dos jogadores a um novo patamar.

A marca de tecnologia vestível fornecerá aos atletas do PSG dados em tempo real sobre recuperação, esforço físico e sono — as mesmas métricas utilizadas por atletas de elite em todo o mundo.

Mas isso não é exclusivo para os profissionais do Parc des Princes.

Agora, os torcedores podem acessar as mesmas informações de desempenho usadas pelos jogadores do PSG — e começar a treinar de forma mais inteligente hoje mesmo.

Inscreva-se no WHOOP e acompanhe seu desempenho agoraInscreva-se agora

O que é o WHOOP e por que o PSG o está usando?

O WHOOP é um dispositivo vestível sem tela projetado para ajudar os atletas a otimizar o desempenho por meio de dados.

Utilizado por equipes de elite e atletas de todo o mundo, ele monitora continuamente:

  • Níveis de recuperação
  • Qualidade do sono
  • Esforço diário
  • Estresse e bem-estar geral

Todos os dias, os usuários recebem uma Pontuação de Recuperação, ajudando-os a entender se devem se esforçar mais ou priorizar o descanso — um fator-chave em ambientes de desempenho de elite como o PSG.

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Treine como o PSG: o que você realmente ganha

A parceria gira em torno de uma ideia central: treinos mais inteligentes por meio de dados melhores.

Com o WHOOP, você pode:

  • Saber quando se esforçar ou descansar com insights diários sobre recuperação
  • Melhorar a qualidade do sono usando recomendações personalizadas
  • Monitorar o esforço físico para evitar o esgotamento
  • Criar hábitos de desempenho consistentes, como os atletas de elite

É a mesma abordagem usada nos ambientes de futebol de alto nível, agora disponível para qualquer pessoa que leve a sério a melhoria de sua forma física.

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Por que o WHOOP se destaca de outros dispositivos vestíveis

Ao contrário dos rastreadores de fitness tradicionais, o WHOOP foi desenvolvido exclusivamente para o desempenho.

  • Sem tela, sem distrações, apenas dados
  • Totalmente focado na recuperação e na otimização do treinamento
  • Conta com a confiança de atletas e equipes de elite

Para jogadores de futebol e usuários focados em fitness, ele oferece uma compreensão mais avançada de como seu corpo responde ao treinamento.

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Das estrelas do PSG aos atletas amadores

No PSG, pequenos ganhos podem fazer toda a diferença, e é exatamente isso que o WHOOP oferece.

Ao monitorar a recuperação, o sono e a carga de trabalho, os jogadores podem ajustar suas rotinas ao longo de uma temporada exigente.

Agora, os torcedores podem aplicar os mesmos princípios ao seu próprio treinamento — seja para melhorar a preparação física para as partidas, o desempenho na academia ou o bem-estar geral.

Use as mesmas informações de desempenho que os jogadores do PSG.Inscreva-se agora

Por que você deve experimentar o WHOOP?

Se você leva a sério a melhoria do desempenho, da recuperação e da consistência, o WHOOP oferece uma vantagem baseada em dados.

É particularmente valioso para:

  • Jogadores de futebol que buscam melhorar seus níveis de condicionamento físico
  • Frequentadores de academia focados no progresso
  • Qualquer pessoa que queira melhorar seus hábitos de sono e recuperação

Comece sua jornada com o WHOOP hoje mesmo.Inscreva-se agora