O PSG une forças com a WHOOP: como os torcedores podem treinar como os profissionais com dados de desempenho de elite

O Paris Saint-Germain firmou uma parceria inovadora com a WHOOP, com o objetivo de elevar o desempenho dos jogadores a um novo patamar.

A marca de tecnologia vestível fornecerá aos atletas do PSG dados em tempo real sobre recuperação, esforço físico e sono — as mesmas métricas utilizadas por atletas de elite em todo o mundo.

Mas isso não é exclusivo para os profissionais do Parc des Princes.

Agora, os torcedores podem acessar as mesmas informações de desempenho usadas pelos jogadores do PSG — e começar a treinar de forma mais inteligente hoje mesmo.

O que é o WHOOP e por que o PSG o está usando?

O WHOOP é um dispositivo vestível sem tela projetado para ajudar os atletas a otimizar o desempenho por meio de dados.

Utilizado por equipes de elite e atletas de todo o mundo, ele monitora continuamente:

Níveis de recuperação

Qualidade do sono

Esforço diário

Estresse e bem-estar geral

Todos os dias, os usuários recebem uma Pontuação de Recuperação, ajudando-os a entender se devem se esforçar mais ou priorizar o descanso — um fator-chave em ambientes de desempenho de elite como o PSG.

Treine como o PSG: o que você realmente ganha

A parceria gira em torno de uma ideia central: treinos mais inteligentes por meio de dados melhores.

Com o WHOOP, você pode:

Saber quando se esforçar ou descansar com insights diários sobre recuperação

com insights diários sobre recuperação Melhorar a qualidade do sono usando recomendações personalizadas

usando recomendações personalizadas Monitorar o esforço físico para evitar o esgotamento

para evitar o esgotamento Criar hábitos de desempenho consistentes, como os atletas de elite

É a mesma abordagem usada nos ambientes de futebol de alto nível, agora disponível para qualquer pessoa que leve a sério a melhoria de sua forma física.

Por que o WHOOP se destaca de outros dispositivos vestíveis

Ao contrário dos rastreadores de fitness tradicionais, o WHOOP foi desenvolvido exclusivamente para o desempenho.

Sem tela, sem distrações, apenas dados

Totalmente focado na recuperação e na otimização do treinamento

Conta com a confiança de atletas e equipes de elite

Para jogadores de futebol e usuários focados em fitness, ele oferece uma compreensão mais avançada de como seu corpo responde ao treinamento.

Das estrelas do PSG aos atletas amadores

No PSG, pequenos ganhos podem fazer toda a diferença, e é exatamente isso que o WHOOP oferece.

Ao monitorar a recuperação, o sono e a carga de trabalho, os jogadores podem ajustar suas rotinas ao longo de uma temporada exigente.

Agora, os torcedores podem aplicar os mesmos princípios ao seu próprio treinamento — seja para melhorar a preparação física para as partidas, o desempenho na academia ou o bem-estar geral.

Por que você deve experimentar o WHOOP?

Se você leva a sério a melhoria do desempenho, da recuperação e da consistência, o WHOOP oferece uma vantagem baseada em dados.

É particularmente valioso para: