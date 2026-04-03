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Ousmane Dembele Jubelgetty
Rian Rosendaal

Traduzido por

O PSG não dá sinais de fraqueza na disputa pelo título e parece pronto para o confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Liverpool

PSG x Toulouse
PSG
Toulouse
Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain teve um excelente desempenho na sexta-feira na disputa pelo título da Ligue 1. Luis Enrique viu sua equipe vencer o Toulouse por 3 a 1 e agora está quatro pontos à frente do segundo colocado, o RC Lens, que também disputou 27 partidas e enfrenta o Lille OSC no sábado.

Ousmane Dembélé tentou um chute de fora da área no meio do primeiro tempo e viu seu belo remate acertar o ângulo superior. A alegria do PSG durou apenas quatro minutos, pois Rasmus Nicolaisen empatou para o Toulouse com um cabeceio. 

O PSG não entrou em pânico com o empate e recuperou a vantagem em poucos minutos. Khvicha Kvaratskhelia cabeceou um escanteio e Dembélé marcou seu segundo gol da noite. O ponta parecia estar prestes a completar seu hat-trick logo após o intervalo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Enrique substituiu Kvaratskhelia a pouco mais de 20 minutos do fim, para poupar o craque de vista do primeiro confronto contra o Liverpool nas quartas de final da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o PSG dominava a posse de bola, sem conseguir ampliar a vantagem.

O PSG manteve a vantagem com facilidade, com Gonçalo Ramos marcando um belo gol para fazer 3 a 1, e conquistou pontos importantes para o campeonato da Ligue 1. Na quarta-feira, o Liverpool visita o Parc des Princes, com a partida de volta marcada para 14 de abril em Anfield. 

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