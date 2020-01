O PSG definitivamente não tema dversário no Campeonato Francês

Depois do empate por 3x3 se esperava muito mais do Monaco que, mesmo com os erros de arbitragem, decepcionou

Tomamos o mesmo e começamos novamente. Após a emocionante partida de domingo, por 3x3, entre o e o Mônaco, estávamos ansiosos pela volta nesta quarta-feira em Louis II, como parte de um jogo atrasado da 15ª rodada. Mas, três dias depois, os monegascos desapontaram (1x4), incapazes de exibir o mesmo nível de jogo que no Parc des Princes.

O que comprova a ideia de que o definitivamente não tem um adversário à altura na ? O primeiro tempo reforça essa tese. É bem simples: o criou uma ilusão que durou cinco minutos. Navas parou Bem Yedder e Martins chutou para fora. Então o que? Ondas parisienses: Icardi poderia ter marcado, Neymar também, e foi Mbappé quem encontrou a falha em uma oferta de Di Maria.

Mônaco não foi ajudado pela arbitragem

Um gol... que poderia ter sido anulado por uma falta sobre Balde no início da ação, mas o VAR não se dignou a voltar a ele. Mbappé também apareceu à beira do impedimento, e isso permanecera desconhecido, já que as imagens do desenvolvedor ainda estão pendentes. A penalidade obtida por Kurzawa? O mesmo problema. O lado esquerdo parecia pular em Glik antes de exagerar sua queda, mas o Sr. Letexier validou sua decisão, sem a intervenção do VAR.

Então, inevitavelmente, no final, os monegascos levaram quatro. Mas mesmo assim ... O PSG já não tem adversário na e, com essa arbitragem, qual o sentido de jogar? No entanto, os homens de Robert Moreno não serão capazes de se esconder atrás da desculpa do juíz. Visivelmente marcado fisicamente após o seu grande desempenho no Parque, nunca pareceram capazes de repetir os esforços. E contra os homens de Thomas Tuchel, a vingança, não passa.

O quarteto ofensivo irreconhecível do ASM

Golovin, Martins, Balde e, acima de tudo, Ben Yedder, impressionantes três dias antes, eram apenas a sombra de si mesmos no Principado. "Não tivemos muito tempo para recuperar, foi difícil", confirmou o ala esquerda do Mônaco após o jogo. Diante de tal ASM, o PSG não precisou forçar seu talento no segundo tempo, apenas gerenciando sua vantagem. E no final do jogo, Sarabia e Mbappé acertaram de cabeça para confirma: na Ligue 1, Paris definitivamente não tem oponente.

O ASM possui excelentes jogadores, mas nenhum capaz de realizar grandes performances a cada três dias. Neymar pode fazer isso, não Martins. Mbappé também, não Balde. Essa vitória e essa superioridade novamente assumida também devem ser creditadas a Tuchel. Taticamente, o técnico alemão apertou o parafuso: o lado corre menos riscos, linhas mais próximas no meio do campo ou ofensivas que defendem melhor. No domingo, apenas Neymar marcou. Nesta quarta-feira, Mbappé, Di Maria e Icardi o ajudaram. Um bom presságio para o PSG!