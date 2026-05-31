O próprio treinador está furioso e critica duramente Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne fez críticas contundentes a Antonio Conte, mas essas declarações não passaram despercebidas. Cristian Stellini, que por anos foi o assistente de confiança do técnico italiano, reagiu com veemência às críticas do meio-campista do Napoli.

De Bruyne revelou, em entrevista ao Het Nieuwsblad, não ter tido dificuldade com a saída de Conte do Napoli. Segundo o meia, sua visão de futebol frequentemente colidia com a do técnico, o que fazia com que ele nunca se sentisse totalmente à vontade dentro do sistema.

“Sim, para mim é bom que o Conte tenha saído”, disse De Bruyne. “Foi difícil com o Conte. Ele tem uma visão diferente da minha, não vou ficar dando voltas em torno disso.” O belga destacou, entre outras coisas, o estilo de jogo defensivo que, segundo ele, o Napoli adotou ao longo da temporada.

Segundo De Bruyne, o Napoli jogava frequentemente em uma formação 5-4-1 e a equipe ficava regularmente muito recuada no seu próprio campo. Além disso, ele afirmou que a produção de gols foi decepcionante.

As declarações de De Bruyne não caíram bem para Stellini. O italiano de 52 anos, que foi assistente de Conte no Napoli, no Tottenham Hotspur e na Inter, entre outros, critica duramente o experiente meio-campista.

“Talvez o Napoli não devesse contratar jogadores de 33 anos que se importam mais com o futebol bonito do que com os resultados da equipe”, disse Stellini, que teve que deixar o Napoli junto com Conte, ao Corriere dello Sport.

Stellini critica a atitude de De Bruyne. “Quando se contrata um jogador com tanta experiência, ele deveria, no mínimo, ser um exemplo de entusiasmo e positividade para os jogadores mais jovens”, afirma Stellini.

“Ele nunca demonstrou alegria ou entusiasmo”, diz Stellini. “Espero que, no futuro, ele jogue em times que estejam mais próximos da sua visão.”

Stellini também fez uma comparação com Luka Modric, outro veterano que chegou à Série A no verão passado. O assistente técnico disse ter ficado impressionado com a maneira como o experiente croata se apresentou no AC Milan.

“Estou impressionado com a forma como Modric se integrou no Milan. Ele orienta seus companheiros com liderança e entusiasmo, ao mesmo tempo em que joga em um time que também pratica um futebol pragmático para alcançar resultados”, afirmou Stellini.