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Troy Deeney aconselhou Folarin Balogun a recusar uma transferência para o Manchester United em janeiro e alertou que o projeto do clube de Old Trafford prejudicaria a evolução do atacante do Monaco. O United deve contratar um novo atacante, já que Benjamin Sesko está fora até 2027, mas o ex-atacante do Watford afirma que o clube não deu a nenhum centroavante o apoio necessário para ter sucesso na última década.

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Manchester United é ligado a possível contratação de Balogun em janeiro

O Manchester United deve buscar um novo atacante em janeiro, já que Sesko ficará fora de ação até 2027 por causa de um problema na canela. Nesta semana, o United foi ligado a uma possível contratação de Balogun, e o Mônaco pretende vender o jogador de 25 anos.

Balogun se destacou pelos Estados Unidos na Copa do Mundo, com três gols em quatro partidas, e soma 31 gols em 95 jogos pelo Mônaco. O ex-atacante do Arsenal esteve perto de acertar com o Everton após um valor de 40 milhões de libras ter sido acordado, mas a negociação fracassou no último dia da janela de transferências depois que surgiram preocupações durante seus exames médicos.

Deeney diz que ida ao Manchester United “simplesmente não dá certo”

No entanto, Deeney acredita que Balogun deve procurar outro destino quando a janela de transferências reabrir. O ex-atacante do Watford não poupou palavras ao avaliar uma possível ida a Old Trafford. “Não, não, não. Não é bom para o Manchester United, nem para o próprio Flo Balogun”, disse Deeney à CBS Sports.

“Simplesmente não dá certo. Na última década, o Manchester United não teve um atacante que chegou ao clube e se saiu bem. O clube não oferece a estrutura de apoio necessária para isso.” Deeney acredita que esse histórico deve servir de alerta para Balogun.

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Deeney defende a transferência frustrada de Balogun para o Everton

Deeney considera que a transferência frustrada para o Everton teria sido muito mais adequada para Balogun e citou as chances que o clube cria para seus atacantes. “Na verdade, achei que a ida para o Everton fazia sentido. Quero dizer que o Everton cria boas oportunidades. Se você observar [Thierno] Barry neste momento, ele não aproveita essas chances da melhor maneira e desperdiça muitas.

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“Balogun estava em excelente fase no início da temporada, vinha de uma ótima Copa do Mundo e marcou muitos gols na Champions League. Acho que o projeto do Manchester United representaria um retrocesso para ele.”

O que vem pela frente para Balogun?

Balogun deixou em aberto a possibilidade de voltar à Premier League no mês passado, ao dizer à talkSPORT: “Sim, possivelmente. O futebol dá muitas voltas, como vimos depois da Copa do Mundo. Estive perto de uma transferência, que não se concretizou, mas certamente é uma opção.”

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Com o Mônaco disposto a vendê-lo, Balogun terá uma decisão importante a tomar sobre seu futuro antes da abertura da janela de janeiro.