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Não é possível compreender a história de Lamine Yamal com o Barcelona sem abordar os sacrifícios que estiveram por trás de seus primeiros anos no mundo do futebol.

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O jornal Sport noticiou que Yamal, antes de se transformar em um dos maiores craques do futebol mundial, deu seus primeiros passos no clube La Torreta, por onde jogou desde os 5 anos de idade.

E foi ali que ele conheceu Inocente Díez, conhecido como Kubala, que foi o primeiro treinador a trabalhar com ele e que agora relembrou as dificuldades enfrentadas pela família de Yamal durante o período de sua formação.

Mais especificamente, Díez destacou Sheila, mãe de Yamal, e a difícil decisão que representou a entrada definitiva de seu filho no sistema do Barcelona, pois essa escolha significava abrir mão de parte de sua vida cotidiana e iniciar uma nova etapa longe de casa.

Inocente Díez disse: "Foi extremamente difícil para a Sheila a transferência do Lamine para o Barcelona".

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Kubala lembra que Yamal permaneceu ligado ao seu ambiente de costume até completar 12 anos, e que ele inclusive continuou estudando na escola da região até concluir a sexta série do ensino fundamental, etapa após a qual se transferiu definitivamente para a academia La Masia.

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A mudança foi difícil para uma família que teve de conciliar os treinos, os deslocamentos e os compromissos profissionais.

Díez relata: "Fosse de táxi ou a pé que o menino iria, a situação era difícil para a mãe dele, já que ela tinha de ir trabalhar", apontando para o tamanho do esforço que exigia organizar os detalhes da vida cotidiana para que Lamine pudesse continuar desenvolvendo seu talento.

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Ainda assim, Sheila sabia muito bem que precisava respeitar o desejo de seu filho. Kubala relembra: "Ela tomou a decisão e disse: é isso o que ele quer".

Kubala considera essencial que os pais acompanhem seus filhos em decisões como essa e que lhes expliquem as consequências que podem advir de dar um passo de tamanha importância em uma idade tão precoce.

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Díez também falou sobre a dificuldade psicológica que a criança enfrenta ao se afastar do seu meio, de seus amigos e de sua família em busca de uma oportunidade esportiva.

E ele esclarece o que significa viver uma separação desse tipo: "O pai dele vai ficar aqui, e ele não verá mais os amigos, enquanto ele vai para lá treinar".

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E reconhece: "Isso é extremamente duro para uma criança de 7 anos", ressaltando que as oportunidades conquistadas pelos jovens talentos têm por trás, também, sacrifícios pessoais e familiares.

Nesse contexto, o ex-coordenador reservou um grande elogio a Sheila, em reconhecimento ao seu papel ao longo de toda essa jornada, e disse: "Quando as crianças são especiais a esse ponto, ter alguém que as acompanhe é algo importante, e, neste caso, a Sheila merece nota dez de dez".

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Com essas palavras, Inocente Díez reforça a importância do entorno familiar nos primeiros passos da trajetória de Lamine Yamal, e lembra que o caminho até ele se tornar uma estrela no Barcelona teve, acima de tudo, uma mãe que precisou tomar decisões difíceis para apoiar o filho na realização de seu sonho.