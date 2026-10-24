O escocês Scott McTominay se transformou em um novo jogador assim que se transferiu para o Napoli, apagando sua longa história com seu antigo clube, o Manchester United, em menos de duas temporadas e meia.

O Napoli empatou com seu visitante, a Roma, pelo placar de 3 a 3, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Diego Armando Maradona, pela oitava rodada do Campeonato Italiano.

A partida teve o brilho de McTominay, que marcou dois gols, o primeiro deles aos 48 minutos, após mandar uma bola cruzada para dentro das redes em uma cabeçada.

Graças a esse gol, McTominay se tornou o meio-campista das cinco grandes ligas europeias com mais gols de cabeça em todas as competições desde que chegou ao Napoli, no verão de 2024.

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Segundo a rede de estatísticas "Opta", o meio-campista escocês marcou 11 gols de cabeça desde a transferência para o Napoli, superando o brasileiro Casemiro e o francês Corentin Tolisso, que marcaram 10 gols.

Já o segundo gol dele e o terceiro da equipe do sul da Itália veio aos 83 minutos de jogo, após um forte chute rasteiro de fora da área.

Esse gol foi o de número 30 marcado pelo jogador de 30 anos desde a transferência para o Napoli, apesar de ter disputado apenas 87 partidas, segundo a rede de estatísticas "StatMuse FC".

Com isso, McTominay supera o que apresentou com seu antigo time, o Manchester United, em 7 anos no elenco principal, período em que disputou 255 partidas, mas marcou apenas 29 gols.



