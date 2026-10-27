Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, recuperou a memória de marcar gols após uma ausência que durou cerca de 200 dias, com seu primeiro gol na atual temporada pelo "Zaeem".

O Al-Hilal saudita foi visitar o Al-Shamal do Catar, nesta terça-feira, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Aos 32 minutos de jogo, Salem Al-Dawsari abriu o placar para o Al-Hilal, após o lateral francês Theo Hernández lhe passar uma bola rasteira diante do gol vazio, sem goleiro.

O gol foi o primeiro marcado pelo "Tornado" na atual temporada com o Al-Hilal, em sua primeira participação como titular pelo clube, e a terceira no geral, após duas participações como reserva por poucos minutos no Roshn Saudi League.

Salem Al-Dawsari esteve ausente do Al-Hilal desde o início da atual temporada, por ter se submetido a uma cirurgia, após a participação com a seleção saudita na Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Al-Dawsari voltou a marcar com a camisa do "Zaeem" após uma ausência que durou 197 dias, desde quando o fez durante o empate em 3 a 3 com o Al-Sadd do Catar, nas oitavas de final da mesma competição asiática, antes da derrota nos pênaltis, no dia 13 de abril passado.

Depois disso, Salem disputou 8 partidas com o Al-Hilal pelo Roshn Saudi League e pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, sendo 6 delas no fim da temporada passada e 2 nesta temporada, sem marcar nenhum gol antes do seu gol contra o Al-Shamal.