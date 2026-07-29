O projeto de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), para a Copa do Mundo continua a provocar ampla repercussão em nível mundial, ultrapassando os limites das entidades esportivas.

A Fifa anunciou em comunicado oficial nesta terça-feira que seu presidente, Gianni Infantino, pretende vender parcelas da Copa do Mundo na forma de ações a investidores do setor privado, e assumirá um papel semelhante ao de um comissário nesse novo projeto.

Após a irritação da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) com o anúncio da criação de uma nova estrutura comercial dentro da Fifa, diversas figuras políticas adotaram uma posição semelhante.

Por exemplo, o novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, criticou duramente essa orientação, afirmando que a Copa do Mundo não pode se transformar em um mero ativo financeiro disponível para investidores do setor privado.

Em um comunicado de tom contundente, Andy Burnham enviou uma mensagem clara à Fifa e a Gianni Infantino, dizendo: "Deixem-me dizer isso com toda a franqueza. O futebol não pertence aos investidores, mas sim aos torcedores que enchem as arquibancadas e ficam à beira do campo semana após semana, sob qualquer condição climática".

E acrescentou, por meio de sua conta oficial no "X": "A Copa do Mundo não é uma mercadoria, mas sim a maior competição do mundo do esporte, e nunca pertenceu a ninguém para ser vendida. Enfeitem-na como quiserem, mas, no momento em que venderem uma parte dela, vocês a terão traído. O futebol pertence aos torcedores, sempre foi assim e sempre continuará sendo".











