O primeiro-ministro da Espanha acende a guerra pela final da Copa do Mundo de 2030 com o Marrocos

Em declarações explosivas que reacenderam a polêmica em torno da Copa do Mundo de 2030, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez relembrou o momento em que a seleção espanhola recebeu a taça da Copa do Mundo nos Estados Unidos, descrevendo a imagem do presidente americano Donald Trump entregando o troféu à Espanha como um verdadeiro "orgasmo político", num momento em que se intensifica a disputa sobre o local da partida final: será na Espanha ou no Marrocos?

Sánchez defendeu, em entrevista à rádio "La Sexta", a candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos para sediar a Copa do Mundo de 2030, afirmando que a iniciativa original partiu dos dois países ibéricos.

O primeiro-ministro afirmou: "É verdade que dois países foram quem organizou ou lançou essa ideia, Espanha e Portugal, porque era a vez da Europa de sediar o torneio, e adicionamos um país irmão como o Marrocos".

Sánchez ressaltou que "a Espanha vai sediar o maior número de partidas da Copa do Mundo em comparação a qualquer outro país", numa mensagem de tranquilidade à torcida espanhola em meio aos crescentes temores de que a final seja retirada em favor do Marrocos.

Durante sua fala, Sánchez relembrou com grande entusiasmo a conquista da Copa do Mundo pela seleção espanhola, disputada nos Estados Unidos, usando uma expressão extremamente pessoal para descrever aquele momento histórico.

Com o foco em sediar o próximo torneio em seu território, Sánchez manifestou o desejo de repetir a história e encerrou sua fala dizendo: "Vencemos na África do Sul, vencemos em Nova York, e agora é a nossa vez de vencer na Espanha em 2030, não é mesmo? Essa questão é de competência da FIFA, e a Espanha é o país que vai sediar o maior número de partidas".

A batalha pela final da Copa do Mundo

As declarações de Sánchez acontecem num momento em que cresce a tensão sobre o local de realização da final da Copa do Mundo de 2030, em meio a temores dentro da Federação Real Espanhola de Futebol de que a partida decisiva seja realizada no Marrocos.

Como revelou Juanma Castaño no programa "El Partidazo de Cope", a pressão do ex-presidente americano Donald Trump pode desempenhar um papel fundamental na escolha final do país africano.

Nesse contexto, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apresenta uma proposta polêmica. De acordo com o mesmo programa, o líder do Partido Popular estuda propor a retirada da Espanha da organização do torneio durante sua campanha eleitoral, caso a Federação Internacional de Futebol (FIFA) não lhe conceda o direito de sediar a partida final.

A Federação Espanhola descarta a retirada

Essa posição contrasta diretamente com a postura oficial da Federação Real Espanhola de Futebol, pois seu presidente, Rafael Louzán, descartou qualquer possibilidade de retirada no programa "El Partidazo de Cope", pedindo calma institucional e reafirmando os compromissos assumidos.

Louzán declarou: "A Espanha assinou acordos com os outros países, com a FIFA e com o governo para organizar esta Copa do Mundo".