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O primeiro-ministro britânico revela pela primeira vez detalhes de suas reuniões secretas com os proprietários do Manchester City

Manchester City
Premier League
England

Após ser acusado de conivência

Em um desdobramento impactante que liga o futebol aos bastidores da política na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro britânico Andy Burnham se viu no centro da tempestade dos "contratos fictícios" que sacudiu o Manchester City, após o clube ser condenado por cometer graves infrações financeiras, as maiores da história da Premier League.

E, após forte pressão da oposição na Grã-Bretanha, Burnham anunciou que divulgará publicamente os detalhes de todas as suas tratativas e reuniões com os proprietários emiradenses do clube.

900 milhões de libras esterlinas "fictícios"

A Premier League havia detonado uma bomba ao anunciar que o Manchester City utilizou contratos comerciais "fictícios" dentro de um esquema organizado para inflar as receitas e reduzir os custos em mais de 900 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 1,19 bilhão de dólares americanos.

Apesar da gravidade das acusações, o clube azul-celeste negou ter cometido qualquer infração ao longo de todo o processo, afirmando em comunicado oficial que o parecer da comissão independente contém "erros fundamentais evidentes". No início deste mês, o clube apresentou um recurso formal buscando anular a decisão e evitar punições que podem ser severas, chegando até a perda de pontos ou ao rebaixamento.

Pressão da oposição obriga Burnham a revelar

O caso saiu dos gramados e chegou ao Parlamento, onde políticos da oposição desferiram ataques contra o primeiro-ministro por causa de sua reação inicial à decisão condenatória.

O Partido Liberal Democrata exigiu que Burnham revele imediatamente quaisquer reuniões que tenha realizado com os proprietários do Manchester City, com representantes de Abu Dhabi ou com entidades relacionadas, enquanto a líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, pediu que o governo divulgue os detalhes de todos os encontros que Burnham teve com figuras de destaque do clube.

Resposta do primeiro-ministro: vou esclarecer tudo

Em resposta a essas pressões, Burnham anunciou no podcast "The Rest Is Politics", cuja transmissão está prevista para esta segunda-feira e do qual a agência "Reuters" publicou trechos, sua decisão de revelar toda a verdade.

Burnham disse: "O líder da oposição me pediu para divulgar os detalhes das minhas reuniões, e fico feliz com isso e vou fazê-lo. Vou esclarecer com toda a clareza todo o trabalho que fiz com eles durante meu período anterior como prefeito da Grande Manchester".

O primeiro-ministro afirmou que seus contatos com o clube não são recentes, explicando: "Na verdade, nenhum desses contatos foi recente. No que se refere às reuniões que realizei, tive apenas uma reunião importante, e isso foi em 2021".

Burnham ocupou o cargo de prefeito da Grande Manchester de maio de 2017 a junho de 2026, período que testemunhou uma grande expansão dos investimentos do grupo de Abu Dhabi na cidade.

Em setembro passado, ele havia expressado preocupação com a possibilidade de os proprietários venderem o clube após a divulgação da decisão condenatória, descrevendo-os como tendo sido "um grande parceiro na construção da Manchester moderna" e "na transformação do clube em uma potência mundial", declaração que provocou amplas críticas e foi considerada por alguns como um favorecimento em um caso financeiro grave.



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