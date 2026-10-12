O primeiro-ministro britânico revela pela primeira vez detalhes de suas reuniões secretas com os proprietários do Manchester City

Em um desdobramento impactante que liga o futebol aos bastidores da política na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro britânico Andy Burnham se viu no centro da tempestade dos "contratos fictícios" que sacudiu o Manchester City, após o clube ser condenado por cometer graves infrações financeiras, as maiores da história da Premier League.

E, após forte pressão da oposição na Grã-Bretanha, Burnham anunciou que divulgará publicamente os detalhes de todas as suas tratativas e reuniões com os proprietários emiradenses do clube.

900 milhões de libras esterlinas "fictícios"

A Premier League havia detonado uma bomba ao anunciar que o Manchester City utilizou contratos comerciais "fictícios" dentro de um esquema organizado para inflar as receitas e reduzir os custos em mais de 900 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 1,19 bilhão de dólares americanos.

Apesar da gravidade das acusações, o clube azul-celeste negou ter cometido qualquer infração ao longo de todo o processo, afirmando em comunicado oficial que o parecer da comissão independente contém "erros fundamentais evidentes". No início deste mês, o clube apresentou um recurso formal buscando anular a decisão e evitar punições que podem ser severas, chegando até a perda de pontos ou ao rebaixamento.

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Pressão da oposição obriga Burnham a revelar

O caso saiu dos gramados e chegou ao Parlamento, onde políticos da oposição desferiram ataques contra o primeiro-ministro por causa de sua reação inicial à decisão condenatória.

O Partido Liberal Democrata exigiu que Burnham revele imediatamente quaisquer reuniões que tenha realizado com os proprietários do Manchester City, com representantes de Abu Dhabi ou com entidades relacionadas, enquanto a líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, pediu que o governo divulgue os detalhes de todos os encontros que Burnham teve com figuras de destaque do clube.

Resposta do primeiro-ministro: vou esclarecer tudo

Em resposta a essas pressões, Burnham anunciou no podcast "The Rest Is Politics", cuja transmissão está prevista para esta segunda-feira e do qual a agência "Reuters" publicou trechos, sua decisão de revelar toda a verdade.

Burnham disse: "O líder da oposição me pediu para divulgar os detalhes das minhas reuniões, e fico feliz com isso e vou fazê-lo. Vou esclarecer com toda a clareza todo o trabalho que fiz com eles durante meu período anterior como prefeito da Grande Manchester".

O primeiro-ministro afirmou que seus contatos com o clube não são recentes, explicando: "Na verdade, nenhum desses contatos foi recente. No que se refere às reuniões que realizei, tive apenas uma reunião importante, e isso foi em 2021".

Burnham ocupou o cargo de prefeito da Grande Manchester de maio de 2017 a junho de 2026, período que testemunhou uma grande expansão dos investimentos do grupo de Abu Dhabi na cidade.

Em setembro passado, ele havia expressado preocupação com a possibilidade de os proprietários venderem o clube após a divulgação da decisão condenatória, descrevendo-os como tendo sido "um grande parceiro na construção da Manchester moderna" e "na transformação do clube em uma potência mundial", declaração que provocou amplas críticas e foi considerada por alguns como um favorecimento em um caso financeiro grave.







