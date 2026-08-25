Ertuğrul Doğan, presidente do clube turco Trabzonspor, elogiou o astro egípcio Mohamed Salah, afirmando que ele é "o maior jogador muçulmano do mundo", isso semanas após sua chegada ao time em uma transferência gratuita, ao fim de seu contrato com o Liverpool.

Doğan, em declarações divulgadas pelo site "Foot Mercato", revelou os bastidores das negociações que antecederam a transferência do capitão da seleção do Egito para o Trabzonspor.

O presidente do clube contou que Salah lhe perguntou durante as negociações: "Por que eu deveria escolher o Trabzonspor agora?", explicando que respondeu falando sobre a torcida do clube, dizendo: "Você vai conhecer uma torcida como nunca viu antes, e vai sentir o amor verdadeiro que essas pessoas nutrem pelo clube".

Doğan destacou que Salah sentiu isso pessoalmente ao chegar à Turquia, onde cerca de 35 mil torcedores se reuniram para recebê-lo em uma cena que ele descreveu como excepcional.

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O presidente do Trabzonspor esclareceu que a contratação de Mohamed Salah não se limita aos aspectos técnicos, mas faz parte de um projeto de longo prazo do clube, baseado em atrair e desenvolver jovens talentos, aproveitando a experiência dos grandes jogadores dentro do vestiário.

E acrescentou: "Mohamed Salah é o maior jogador muçulmano do mundo, e um exemplo influente. Queremos que ele seja um modelo a ser seguido pelos jovens jogadores, graças ao seu profissionalismo e ao seu comportamento dentro e fora de campo".

Mohamed Salah havia se juntado ao Trabzonspor com um contrato de duas temporadas, em uma das mais importantes transferências da janela de verão, após o fim de sua trajetória com o Liverpool, em meio a grandes esperanças de liderar o time na disputa por títulos nacionais e continentais.

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