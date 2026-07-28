O Trabzonspor pôs um fim rápido e definitivo à ampla polêmica que se acendeu na Turquia nas últimas horas, após a divulgação de notícias sobre um suposto acordo preliminar entre o clube e o astro egípcio Mohamed Salah.

A confusão surgiu depois que relatos alegaram que o Trabzonspor entrou na linha das negociações com o capitão da seleção do Egito, após o impasse em suas longas conversas com o rival tradicional Beşiktaş. O site "Sports Digitale" chegou a afirmar que o jogador já havia alcançado um acordo preliminar com o Trabzonspor, notícia que incendiou as redes sociais e provocou grande entusiasmo entre os torcedores do clube.

Comunicado definitivo do presidente

No entanto, o presidente do Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, apressou-se em desmentir tudo o que foi divulgado, em declarações reproduzidas pelo jornalista Onur Taşçıoğlu, afirmando que todas as alegações relacionadas à contratação de Mohamed Salah não têm nenhuma relação com a verdade.

Doğan afirmou de forma categórica: "As alegações relacionadas à transferência de Mohamed Salah não são verdadeiras", fechando totalmente a porta para esses rumores.

Por que Salah foi associado à Turquia?

Relatos da imprensa haviam revelado anteriormente que o Beşiktaş apresentou uma proposta gigantesca ao astro egípcio, com validade de duas temporadas e um salário anual garantido de 15 milhões de euros, além de 4 milhões de euros em bônus vinculados ao desempenho.

Os relatos indicaram que a diretoria do Beşiktaş decidiu congelar temporariamente a negociação por causa de divergências sobre os direitos de imagem e as taxas dos agentes, o que abriu espaço para especulações que associaram o nome de Salah ao Trabzonspor antes de ser emitido o desmentido oficial.