Em seu primeiro comentário oficial após a eclosão da crise das acusações de apostas que abalou o futebol turco, o presidente do Trabzonspor, Ertugrul Dogan, rompeu o silêncio para revelar os bastidores do que aconteceu, garantindo não haver qualquer motivação oculta e declarando estar pronto para apresentar sua defesa completa perante as autoridades competentes.

As declarações de Dogan vieram em resposta a questionamentos da imprensa, com destaque para o site turco "61saat", nesta quarta-feira, sobre os rumores de que diretores do clube possuiriam contas de apostas.

Reconhecimento do erro

Dogan afirmou, em tom franco: "Sou uma pessoa franca e todos me conhecem. Este é o meu nono ano na diretoria, e esses assuntos nunca haviam entrado na pauta anteriormente".

O presidente do Trabzonspor esclareceu que a Federação Turca de Futebol informava os árbitros e treinadores sobre essas advertências em suas reuniões, mas não fornecia nenhuma informação semelhante aos diretores e administradores, considerando que essa era uma questão à parte que os diretores deveriam conhecer.

E acrescentou: "Talvez tenha ocorrido algum erro, mas quero deixar claro que não há nenhum mal-entendido intencional nem qualquer outra circunstância. Falo em nome do Trabzonspor. Temos aqui muitos amigos entre diretores antigos e atuais, todos pessoas respeitáveis e de bons princípios, e eu atesto o caráter de todos eles".

Conta encerrada

Dogan revelou um ponto essencial de sua defesa, dizendo: "Eu tinha uma conta encerrada muito tempo antes desses acontecimentos. Essas empresas eram patrocinadoras dos clubes, e suas festas de lançamento foram realizadas na própria sede da federação. E, como não havia nenhuma motivação oculta da minha parte ou da parte dos meus colegas, talvez ninguém esperasse que surgisse um problema como esse".

E prosseguiu: "A federação demonstrou toda essa discrição. Se cometemos algum erro ou houve alguma falha, pedimos desculpas. Não temos nenhuma motivação oculta. Conheço os outros diretores, há pessoas competentes e presidentes, nenhum deles tinha qualquer ideia ou expectativa sobre essas questões. Isso é uma falha? Sim, é".

Uma lição para o futebol turco

O presidente do clube apontou que esse fenômeno remonta a muitos anos, quando algumas pessoas abriram contas no passado, reafirmando que ele encerrou suas contas muito tempo antes desses acontecimentos.

E acrescentou: "Algo semelhante aconteceu conosco, e vamos defender nossa posição. Isso será uma lição para todos no futebol turco. As intenções de todos são boas, estamos olhando para o futuro".

O presidente do Trabzonspor continuou: "Não há problema. Não queremos acreditar que eles tenham qualquer má intenção. Nós também cometemos erros e precisamos ler essas medidas com mais atenção,

Dogan encerrou suas declarações com uma mensagem decisiva: "Gostaria que a pauta não tivesse sido ocupada por um assunto como esse, mas sempre continuaremos a dizer aquilo que acreditamos ser correto. Continuaremos a defender os interesses do Trabzonspor e os interesses do futebol turco, e não recuaremos um único milímetro".







