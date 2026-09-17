O presidente do Trabzonspor ironiza a imprensa de Istambul por causa de Salah

"Se um time de Istambul tivesse fechado essa contratação, a cidade estaria pegando fogo até agora". Com essas palavras, o presidente do Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, enviou uma mensagem direta aos críticos da contratação de Mohamed Salah.

Ele afirmou que o astro egípcio Mohamed Salah está muito feliz no reduto do Mar Negro e que está totalmente integrado ao time.

Em declarações exclusivas concedidas ao canal A Spor, Doğan revelou a verdade sobre o que se passa em torno da transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor e a polêmica que se seguiu à negociação histórica.

Em defesa de seu novo astro, Doğan disse: "Mohamed Salah, ao contrário do que escreve a imprensa de Istambul, está muito feliz. Se essa transferência tivesse sido feita por um time de Istambul, o clima estaria pegando fogo até este momento".

O presidente do clube acrescentou que o Trabzonspor não contratou apenas um jogador de futebol: "Não contratamos apenas um jogador, mas contratamos um ser humano e uma personalidade muito especial. Ele é o maior jogador muçulmano do mundo".

Doğan elogiou a impressionante disciplina do astro egípcio desde a sua chegada, afirmando: "Desde o primeiro dia, ele nos ajuda em tudo, sem qualquer problema ou obstáculo. Ele é um verdadeiro exemplo. É o primeiro a chegar ao treino e o último a sair, e tem um papel muito importante no desenvolvimento dos jovens jogadores do time".

E prosseguiu em tom emotivo: "Ele se integrou completamente ao time, essa expressão lhe cai perfeitamente. Espero que não sofra de mau-olhado. Ele ama a cidade e faz a promoção dela. Nós nem conseguimos subir as elevações, mas ele sobe, ma sha Allah".

O presidente do Trabzonspor lembrou exemplos de profissionais estrangeiros que deixaram uma marca ética no clube, dizendo: "Edin Višća também era assim, assim como Nwakaeme e Hamšík. São rapazes muito educados e um bom exemplo para os que estão à sua volta".

Doğan afirmou que a contratação de Salah vai além das dimensões esportivas, ressaltando a sua importância na promoção da cidade de Trabzon mundialmente.

E continuou: "Era importante concretizar essa negociação, e eu via meus filhos e os torcedores na rua assistindo aos rivais realizando contratações de grandes estrelas".

Encerrou suas declarações com uma mensagem ambiciosa aos torcedores do clube: "Eu sempre dizia que o Trabzonspor, quando melhorasse sua situação econômica, disputaria todos os tipos de competição. Agora arrumamos nossa retaguarda e, se Deus quiser, faremos contratações semelhantes de agora em diante".

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