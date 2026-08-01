O presidente do Trabzonspor aumenta o mistério em torno da contratação de Mohamed Salah

Ertugrul Dogan, presidente do Trabzonspor, da Turquia, quebrou o silêncio para responder às notícias que ligavam seu clube à contratação do craque egípcio Mohamed Salah, garantindo que não existe qualquer acordo no momento, e negou o que foi divulgado sobre a disposição do capitão da seleção do Egito de viajar para a cidade de Trabzon.

Dogan afirmou, em declarações ao canal turco "A Spor", que o que vem circulando na imprensa e nas redes sociais não reflete a realidade, acrescentando: "Fala-se muita coisa, mas não existe nenhum acordo com Mohamed Salah".

O presidente do clube turco esclareceu que o que foi levantado sobre a chegada de Salah a Trabzon nas próximas horas não é verdade, afirmando: "Não há nenhum preparativo para a viagem dele a Trabzon amanhã. Se existisse um plano desses, teríamos informado a imprensa e a torcida do clube".

E completou: "Quem de nós não gostaria de contratar um jogador do tamanho de Mohamed Salah? Claro que desejamos isso, mas a verdade é que não existe nenhum acordo neste momento".

Essas declarações vêm após relatos turcos que indicaram, anteriormente, que dirigentes do Trabzonspor realizaram uma reunião com o representante de Salah, na qual foi apresentada a proposta oficial ao jogador e discutidas suas cláusulas.

Os relatos esclareceram que a proposta inclui um salário anual de 17 milhões de euros, além de um contrato com duração de dois anos.

Recusa-se a falar sobre a realidade das negociações

Ao ser questionado se havia entrado em negociações com o capitão da seleção do Egito, Dogan evitou dar uma resposta direta, limitando-se a dizer: "Não quero falar sobre esse assunto".

E prosseguiu: "A torcida quer ver um jogador como Mohamed Salah com a camisa do Trabzonspor, e eu também desejo isso, mas até agora não existe acordo, assim como não há nenhum plano para a chegada dele a Trabzon".

"Precisamos escolher nossas palavras com cuidado"

O presidente do Trabzonspor abordou a maneira como o clube lida com os assuntos de contratações, afirmando que a diretoria é obrigada, às vezes, a ser reservada em suas declarações para preservar os interesses do clube durante as negociações.

Ele disse: "Como presidente do clube, preciso escolher minhas palavras com cuidado. Em alguns negócios, temos que adotar um determinado estilo de negociação, porque qualquer declaração pode afetar o andamento das negociações".

Dogan encerrou suas declarações reforçando que o clube revelará quaisquer novidades relacionadas ao assunto das contratações assim que ocorrerem, acrescentando: "No momento, não existe nenhum acordo nem viagem planejada, e, quando houver novidades, informaremos nossa torcida diretamente".

Interesse turco e saudita

Salah rescindiu seu contrato com o Liverpool ao fim da temporada passada, tornando-se um jogador livre, o que acendeu as especulações sobre seu futuro neste verão.

Salah esteve próximo de se juntar ao Besiktas, da Turquia, nos últimos dias, mas as negociações não chegaram a um acordo definitivo por causa de divergências financeiras entre as duas partes.

Clubes da Saudi Pro League também continuam monitorando de perto a situação do jogador, com destaque para o Al-Ittihad, de Jidá, que já havia demonstrado grande interesse em contar com os serviços de Salah nos períodos anteriores.