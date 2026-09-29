Ferran Soriano, presidente-executivo do Manchester City, enviou uma mensagem aos funcionários do clube por meio de um vídeo interno, na qual tentou acalmar os ânimos após o anúncio da Premier League de que condenou o clube na maioria das acusações relacionadas às infrações financeiras imputadas a ele desde fevereiro de 2023.

Ao mesmo tempo em que Soriano se recusou a fazer declarações públicas após a divulgação da decisão, ou a se pronunciar durante a assembleia geral dos clubes realizada em Copenhague, nesta terça-feira, ele optou por se dirigir aos funcionários do clube, afirmando que as acusações nas quais o caso se baseia estão "fundamentadas em uma alegação falsa".

Soriano disse em sua mensagem, conforme noticiou o jornal "Marca": "Todo o caso com a Premier League baseia-se em uma acusação falsa, que é a de que o dinheiro dos proprietários do clube foi injetado no Manchester City por meio de alguns patrocinadores de Abu Dhabi. Isso não é verdade, e provas suficientes foram apresentadas à comissão da Premier League para demonstrar que isso não aconteceu e não acontecerá".

E acrescentou: "Estamos falando de extratos bancários, transferências financeiras, depoimentos de testemunhas e tudo o que for necessário para comprovar de forma categórica que o dinheiro não veio do proprietário do clube".

O presidente-executivo do Manchester City apontou que todas as acusações imputadas ao clube se baseiam, em sua opinião, nessa premissa, afirmando: "Toda acusação falsa contra nós vem dessa alegação simples e completamente falsa".

E prosseguiu: "De forma surpreendente para nós e para nossos advogados, e depois de mais de dois anos, a comissão da Premier League emitiu um parecer que apoia a teoria da conspiração adotada pela Premier League. E, para chegar a isso, as provas apresentadas pelo clube foram ignoradas, e chegou-se a uma conclusão equivocada".

Soriano afirmou no vídeo que o Manchester City vai recorrer da decisão, algo que o clube já havia confirmado oficialmente em um comunicado divulgado após o anúncio do resultado da investigação.

O próximo passo no caso será diante da comissão independente que determinará a punição adequada ao Manchester City, a qual pode variar, segundo o relatório, entre multa financeira, dedução de pontos, rebaixamento para uma divisão inferior, chegando até a exclusão da Premier League.

O Manchester City tem prazo até a próxima sexta-feira para apresentar seu recurso contra a decisão.