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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O presidente do Atlético responde: Álvarez vai se chocar com a fúria da torcida de Madri após a crise do Barcelona?

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Cerezo insiste que seu clube está determinado a manter o atacante argentino

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madri, reafirmou o desejo de seu clube de manter o atacante argentino Julián Álvarez, apesar de sua vontade declarada de sair e se transferir para o Barcelona, destacando sua confiança na capacidade do jogador de reconquistar rapidamente a confiança da torcida do time.

Cerezo disse que Álvarez fará uma temporada especial com o Atlético, prevendo que ele conseguirá mudar a postura dos torcedores em relação a ele em apenas duas partidas.

O presidente do clube madrilenho explicou, em declarações destacadas pelo jornal "Marca", antes do confronto entre Atlético de Madri e Málaga na noite desta quarta-feira, na abertura da caminhada do time no Campeonato Espanhol: "Não sei agora se ele vai pedir desculpas, mas Julián é uma pessoa excepcional, e tenho certeza, aliás, total convicção, de que ele conquistará o carinho da torcida em duas partidas".

Atlético fecha a porta para o Barcelona

Apesar do desejo de Álvarez, que ele manifestou durante a Copa do Mundo, de deixar o Atlético e se transferir para o Barcelona, o clube espanhol continua firme em sua posição de recusar a venda de seu atacante.

O Barcelona havia demonstrado interesse contínuo em contratar o jogador ao longo de toda a janela de transferências do verão, e apresentou uma única proposta no valor de 100 milhões de euros no início de junho, mas o Atlético recusou abrir mão de seu craque.

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Cerezo disse: "Eu disse desde o início que ele não está à venda. É nosso jogador, e uma peça importante do nosso time, e por isso o queremos conosco, desejamos que ele continue, e acredito que fará uma temporada excelente".

E acrescentou: "Julián é jogador do Atlético de Madri, tem contrato com o Atlético de Madri, treina com o Atlético de Madri e se prepara para fazer uma temporada excelente e especial".

Álvarez desfalca a abertura do Campeonato

No momento em que o Atlético definiu sua posição sobre o futuro de Álvarez, o atacante argentino não estará presente no confronto de abertura contra o Málaga hoje.

O técnico Diego Simeone explicou que o jogador ainda não atingiu a prontidão física necessária para disputar a partida, e por isso ficou de fora da lista do time, que contou com 24 jogadores.

Ainda assim, o Atlético insiste que a ausência de Álvarez na partida não está ligada ao seu futuro, e que o jogador segue fazendo parte dos planos de Simeone para a nova temporada, à espera de que recupere sua prontidão e comece sua missão de reconquistar a confiança da torcida dentro de campo.
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