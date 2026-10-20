O presidente do Atlético de Madrid apaga o fogo do clássico após o lance de Güler: não há guerras no futebol

Poucas horas antes de um confronto decisivo contra o Stuttgart na Liga dos Campeões, o presidente do Atlético de Madri, Enrique Cerezo, decidiu quebrar o silêncio e surpreender a todos.

Em vez de falar sobre a importante partida europeia, Cerezo enviou uma mensagem direta aos dirigentes do futebol espanhol, defendeu-se de maneira irônica e deu seu veredicto sobre o lance mais polêmico da última rodada, envolvendo o jogador do Real Madrid Arda Güler.

Sem guerras entre dirigentes

Em declarações breves à imprensa antes da partida contra o Stuttgart, divulgadas pela rádio espanhola "Cope", Cerezo tentou acalmar o clima acirrado do futebol espanhol nos últimos dias, que viveu uma guerra de declarações entre as diretorias dos grandes clubes.

Cerezo afirmou, em tom decidido: "Acho que não deveria haver guerras no futebol, e especialmente entre os dirigentes".

Uma mensagem que muitos veem como diretamente endereçada ao que ocorre entre Real Madrid, Barcelona e o próprio Atlético, numa tentativa do veterano presidente de restabelecer a calma antes de uma semana repleta de grandes confrontos.





Todos reclamamos, mas alguns exageram

Questionado sobre as reclamações constantes em relação à arbitragem na La Liga, que viraram assunto de todos os clubes, Cerezo respondeu com um sorriso irônico carregado de significados.

Disse ele: "Todos nós reclamamos de tudo, mas o problema é que alguns exageram nisso e outros menos".

Uma declaração que os analistas consideraram uma clara insinuação de que o Atlético de Madri sofre injustiças da arbitragem, mas não exagera nas coisas como outros clubes, numa referência indireta à polêmica que gira em torno de Real Madrid e Barcelona.

Veredicto sobre o lance de Güler

Já o ponto mais interessante foi seu comentário sobre o polêmico lance de Arda Güler, que agitou os torcedores na última partida do Real Madrid contra o Sevilla.

Cerezo não hesitou em expressar sua opinião com franqueza, dizendo: "No que diz respeito ao lance de Arda Güler, eu o vi com clareza, mas talvez o árbitro não o tenha visto".

Com essa frase curta, o presidente do Atlético de Madri se juntou à lista de críticos da decisão do árbitro naquele lance, reforçando que o erro era evidente do seu ponto de vista e que apenas o árbitro não o viu.



