O presidente do Al-Shabab sobre a transferência de Hammam Al-Hammami para o Al-Hilal: eles não são nossos vizinhos!

Abdulaziz Al-Malik, presidente do clube saudita Al-Shabab, respondeu às notícias que associaram seu jogador Humam Al-Hammami a uma transferência para o vizinho e rival tradicional Al-Hilal durante a próxima janela de transferências de inverno.

Alguns relatos haviam revelado o desejo do Al-Hilal de contratar Al-Hammami, após as atuações de destaque que ele apresentou com a seleção saudita no torneio da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

Al-Malik foi questionado sobre sua posição diante dessas notícias, em declarações ao jornal saudita "Asharq Al-Awsat", após a vitória sobre o Al-Ahli pelo placar de 6 a 1, na noite de sexta-feira, na décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

Um dos jornalistas perguntou ao presidente do Al-Shabab: "Humam (Al-Hammami) vai renovar ou se transferir para os seus vizinhos?", em referência ao Al-Hilal, ao que ele respondeu: "Não temos vizinhos no momento".

E esclareceu: "Humam é um grande jogador, agora ele está em tratamento, depois irá para a seleção saudita, e desejo-lhe toda a sorte com ela. Quanto à questão da renovação, é cedo para discuti-la".

O contrato de Humam Al-Hammami com o Al-Shabab termina ao fim da temporada atual, o que lhe permite assinar com qualquer clube durante a próxima janela de transferências de inverno e transferir-se para suas fileiras de forma gratuita no verão seguinte.

Vale lembrar que o jovem ponta saudita conduziu a seleção de seu país à conquista do título da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos na final e também recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio.