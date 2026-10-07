O presidente de Burkina Faso desafia a Fifa após a crise da Argentina: vamos intervir na federação de futebol

Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, anunciou sua intenção de intervir nos assuntos da federação local de futebol, em meio à polêmica provocada pela viagem da seleção à Argentina, mesmo que isso custe ao país uma dura punição de suspensão por parte da Fifa.

Durante um discurso em que tratou de questões ligadas ao futebol, o capitão Ibrahim Traoré soltou uma frase curta que não passou despercebida. Suas declarações vieram horas depois do fracasso organizacional relacionado à partida contra a Argentina, que terminou com a derrota da seleção africana por 7 a 0, após Burkina Faso ter entrado em campo com um time composto, em sua maioria, por jogadores jovens, em meio a problemas organizacionais.

É provável que as declarações de Traoré gerem ampla polêmica e chamem a atenção da Fifa, especificamente, para a gestão da federação nacional, diante da suspeita de interferência política.

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"Nosso futebol está doente"

Traoré afirmou à imprensa, segundo informou a rede francesa "RMC": "É verdade, nosso futebol está doente, e vamos encontrar a cura em breve. E para voltar a investir, é preciso tratar o mal, e acredito que esta semana estaremos diante de decisões importantes que precisarão ser tomadas para que as coisas sigam adiante".

E acrescentou: "Podem surgir novidades, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para cuidar dos jovens e prepará-los para os próximos torneios. Da última vez, eu disse ao presidente da federação: normalmente não queremos intervir nos seus assuntos, mas agora não temos mais escolha, precisamos intervir... Mas, se intervirmos, é para cuidar melhor da questão. Vamos injetar energia. E vamos ver como fazer as coisas de uma maneira diferente".

Traoré fez sua declaração na presença do presidente da federação, que não esboçou qualquer reação, enquanto as câmeras da televisão nacional registravam a cena de perto.

Essa frase curta pode ter grandes consequências para Burkina Faso, que ocupa a 62ª posição no ranking da Fifa, uma vez que os regulamentos da Fifa proíbem qualquer interferência política nos assuntos das federações nacionais.



