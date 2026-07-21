O presidente da Liga: “A FIFA está destruindo o futebol; Infantino precisa sair”

Javier Tebas, presidente da La Liga, concedeu entrevista à Gazzetta dello Sport após a conquista da Copa do Mundo pela Espanha:









Qual é o segredo do sucesso do futebol espanhol?









“O trabalho coletivo. Dos clubes, com suas bases de formação que, nos últimos anos, foram reforçadas e recebem o máximo de atenção. Da La Liga, uma competição forte, de alto nível e sustentável, que forneceu a essa seleção 17 dos 26 jogadores convocados. E, obviamente, de maneira especial, da federação, que sabe selecionar e desenvolver os talentos nacionais dos nossos clubes”.





Jogadores e técnico.





“Exatamente. Luis de la Fuente ingressou na federação em 2013, cresceu ajudando a desenvolver jovens extraordinários, começando pela Sub-19 e chegando à conquista do Mundial com 10 jogadores que ele havia treinado nas categorias de base. E, nessa trajetória, ele também atuou como formador, pois por três anos foi professor no curso de treinadores. No futebol, há a tendência de se fixar nos nomes (nombres em espanhol, ndr), mas a diferença a fazem os homens (hombres em espanhol, ndr). Nós, em todos os níveis, temos pessoas incrivelmente qualificadas que trabalham pelo bem do futebol nacional. Nenhum país jamais havia sido campeão mundial com os homens e com as mulheres ao mesmo tempo”.





Vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo. Entre outras coisas, tivemos os quatro períodos do basquete, o intervalo da final que passou de 15 para mais de 27 minutos…





“A Fifa organiza as coisas como quer, para o que quer, para seus próprios interesses, certamente não para o futebol. E, portanto, se precisam de 27 minutos de intervalo, eles fazem. As pausas para hidratação são uma mentira. Nós, na La Liga, temos essas pausas, mas só quando está realmente quente. Aqui, os estádios de Dallas, Los Angeles e Atlanta tinham ar-condicionado; na arquibancada, tive que colocar um suéter. Era uma mentira, uma pausa para a propaganda. E depois teve o caso Balogun”.





É isso aí.





“A prova de que somos governados por uma instituição que faz e decide o que quer, quando quer, seguindo apenas seus próprios interesses, sem pensar — não digo consultar, hein? — no resto do futebol. E, em muitos casos, age prejudicando o futebol”.





E não há como mudar as coisas?





“É difícil, porque no sistema há cúmplices ativos, que colaboram com esse tipo de decisão, e cúmplices passivos, que ficam em silêncio, não denunciam e não fazem nada para impedir que certas coisas se repitam. Eles criticam o sistema no bar, tomando um café, ou ao telefone em conversas particulares, mas depois não fazem nada para pôr um fim a tudo isso. A suspensão da punição ao jogador americano é um caso de extrema gravidade: eles tiveram sorte porque a Bélgica eliminou os EUA; caso contrário, poderia ter surgido um escândalo que poderia custar o cargo a Infantino. Como a Bélgica venceu, eles conseguiram abafar o caso. Mas essas coisas representam apenas a ponta do iceberg”.





No sentido de?





“A decisão sobre a Superliga deu imenso poder à Fifa e à Uefa, confirmou o monopólio delas. No entanto, esse monopólio deveria ser usado para trabalhar com os diversos atores do nosso setor e em prol do futebol, com transparência geral e regulatória, com decisões consensuais. Não para fazer o que a Fifa está fazendo. Já denunciamos várias vezes a questão do calendário. E agora querem fazer uma Copa do Mundo com 64 seleções”.





Se Infantino causa tanto dano ao futebol, ele deveria sair?





“Na minha opinião, sim, acho que ele já cumpriu seu papel. Mas ele tem o apoio do sistema, das federações; não há muito mais a acrescentar, não é? Não há um candidato da oposição, ninguém quer se candidatar para perder. Esse é o sistema, e é um sistema doente desde a raiz. Ele não deveria ficar, mas a situação atual faz com que ele não saia. Nestes últimos dias, aqui nos Estados Unidos, ouvi muitas pessoas contrárias a Infantino, que não concordam com o que ele faz. Elas dizem isso, mas depois não fazem nada. Não sei o que é pior: o silêncio ou a cumplicidade, porque quem fica calado está perfeitamente ciente do dano que o futebol está sofrendo”.