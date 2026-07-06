O presidente da FIFA, Gianni Infantino, se pronuncia sobre a polêmica envolvendo Balogun: “Durante a conversa com Donald Trump, eu…”

Gianni Infantino se pronunciou detalhadamente sobre toda a comoção gerada após a “suspensão” da suspensão do atacante norte-americano Folarin Balogun. Ele ressalta que os órgãos judiciais da FIFA são independentes e que mantém contato “regular” por telefone com Donald Trump.

A decisão de revogar a suspensão de Balogun gerou grande polêmica no mundo do futebol. Infantino está sob fogo cruzado de todos os lados. Não só a Bélgica, adversária dos Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo, anunciou que tomaria medidas, como também entidades importantes, como a UEFA, expressaram sua repulsa.

“Vi as reações públicas à decisão da Comissão Disciplinar Independente da FIFA relativa à suspensão de Folarin Balogun e gostaria de reafirmar um princípio fundamental da administração da FIFA”, afirmou Infantino. “Os órgãos judiciais da FIFA são independentes.”

“Eles atuam de forma autônoma, aplicam o Código Disciplinar da FIFA e tomam decisões com base na regulamentação vigente e nos fatos específicos em questão. Sua independência é essencial para a credibilidade e a integridade do futebol, e isso deve ser sempre respeitado”, afirmou ele.

Sobre o telefonema de Trump, que teria solicitado a revogação da suspensão, ele é claro. “Sim, discuto regularmente assuntos relacionados à Copa do Mundo de Futebol com o presidente dos Estados Unidos e, neste caso, de fato recebi uma ligação do presidente Donald Trump, assim como recebo ligações de chefes de Estado, autoridades governamentais, partes interessadas no futebol e empresários de todo o mundo sobre diversos assuntos.”

“Durante nossa conversa, expliquei que havia um processo jurídico em andamento nos órgãos judiciais independentes da FIFA e que o caso seria decidido posteriormente pelas instâncias competentes”, declara Infantino. “É assim que funciona o sistema da FIFA, e esse é um princípio que sempre continuarei a respeitar.”

“Eu leio as decisões da Comissão Disciplinar da FIFA assim que são publicadas. Às vezes, fico surpreso com essas decisões. Às vezes concordo com elas, outras vezes discordo. O que eu sempre faço, porém, é respeitar essas decisões e a autonomia dos órgãos que as tomam. Se concordamos pessoalmente com uma decisão ou não, isso é irrelevante. O respeito pelas instituições independentes e pelo Estado de Direito é o que protege, em todos os momentos, a integridade de nossas competições e a credibilidade da FIFA.”