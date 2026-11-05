O presidente da Federação Portuguesa se despede de Ronaldo: nossas portas estarão sempre abertas para você

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, fez questão de enviar uma mensagem emocionante a Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, após o anúncio de sua aposentadoria do futebol internacional, afirmando que as portas da federação permanecerão sempre abertas para ele.

A mensagem de Proença veio de forma pessoal, ao lado do comunicado oficial divulgado pela Federação Portuguesa em resposta à decisão de Ronaldo que encerrou sua trajetória internacional após anos repletos de conquistas e recordes.

O presidente da federação elogiou o legado histórico deixado pelo astro do Al-Nassr, por ser o jogador com mais participações pela seleção de Portugal e o maior artilheiro histórico do "Brasil da Europa", destacando que sua influência ultrapassou os limites do gramado para se tornar fonte de inspiração e referência mundial.

Proença disse em sua mensagem pelo "Instagram": "Cristiano Ronaldo continuará sendo, para Portugal, mais do que apenas um jogador; é um homem, um atleta, um exemplo, um campeão e um líder. É o nosso capitão".

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E acrescentou: "No dia em que anuncia sua aposentadoria da seleção nacional, apresentamos, em nome da Federação Portuguesa de Futebol e de toda a família do futebol português, nosso agradecimento a Cristiano Ronaldo por tudo o que nos deu, que é muito".

O presidente da Federação Portuguesa prosseguiu: "Para além das vitórias, dos troféus e dos recordes, e para além de sua condição de jogador com mais participações e maior artilheiro histórico de nossa seleção, o exemplo que ele deu permanecerá como fonte de inspiração. Ele levou Portugal ao mundo inteiro, e em todo lugar deste planeta o nome de Cristiano Ronaldo esteve presente sempre que se mencionava Portugal".

E completou: "Foi um exemplo para todos aqueles que sonham em se tornar melhores a cada dia".

Proença também dirigiu um agradecimento pessoal a Ronaldo, em reconhecimento ao apoio e à relação que uniu os dois nos últimos 18 meses, reafirmando a continuidade do lugar do capitão da seleção dentro dos corredores da federação.

Encerrou sua mensagem dizendo: "Na condição de presidente da Federação Portuguesa de Futebol, agradeço a Cristiano Ronaldo por todo o apoio que demonstrou ao longo do último ano e meio, e pelos diálogos e pela relação próxima que nos uniu. As portas da Federação Portuguesa de Futebol permanecerão sempre abertas para Cristiano Ronaldo. Obrigado por tudo, e por tudo o que você deu. Você continuará sendo nosso capitão para sempre".