O presidente da Federação Italiana se pronuncia sobre a demissão de Gattuso

Após ser eliminada pela Bósnia, a seleção italiana enfrentará meses extremamente difíceis de autocrítica e polêmica, após não conseguir se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

A recente demissão de Gattuso gerou uma série de reações no mundo do futebol, incluindo uma declaração do presidente da Federação Italiana. Enquanto os fãs e analistas discutem as possíveis razões e consequências dessa decisão, muitos estão voltando sua atenção para as oportunidades de apostas que surgem em meio a essas mudanças. Para aqueles interessados em explorar essas oportunidades, é importante estar ciente das ofertas disponíveis, como o código promocional F12 Bet, que pode proporcionar vantagens adicionais ao apostar em eventos esportivos.

A seleção italiana empatou com a Bósnia em 1 a 1 no tempo regulamentar e nas duas prorrogações, antes que os pênaltis favorecessem os companheiros de Džeko por 4 a 1.

Diante desse desastre repetido, surge a pergunta lógica: a Azzurra manterá o técnico Gennaro Gattuso?

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Em resposta a isso, o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, indicou após a partida que pediu ao ex-técnico do Marselha para permanecer no cargo.

Ele continuou: “A mentalidade é clara, especialmente considerando o desenrolar da partida. Parabenizo os jogadores. Lamento que muitos não tenham conseguido apreciar o clima maravilhoso que vivemos com eles nos últimos meses, graças à sua determinação e orgulho em alegrar nossa torcida”.

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E continuou: “Parabenizo Gattuso, ele é um grande treinador. Tivemos alguns mal-entendidos sobre o futuro. Pedi a ele, assim como a Buffon, que ficassem.”

E ele enfatizou: “Esta derrota ocorre em um momento em que as relações são excelentes. Todos vocês assistiram ao jogo, e não há muito a acrescentar. Gattuso descreveu os jogadores como heróis, pois eles deram o máximo de si. Há muitas avaliações a serem feitas. Apoio totalmente a parte técnica”.

Grafina acrescentou: “Quanto à parte política, ela é de competência do Conselho Federal, que convoquei para uma reunião na próxima semana. Faremos avaliações internas. Compreendo as discussões sobre a exigência de sua demissão (de Gattuso).”

Ele acrescentou em uma coletiva de imprensa: “Estou acostumado com esse processo, mas as avaliações são de competência do Conselho Federal, conforme previsto nos regulamentos”.