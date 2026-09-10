O presidente da Federação Francesa: nossa confiança em Infantino acabou, e nossa posição mundial nos dá legitimidade

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, respondeu pela primeira vez após o comitê executivo da federação anunciar, nesta quinta-feira, sua posição contrária à reeleição do presidente da Fifa, Gianni Infantino, em março de 2027.

A virada da França em direção ao campo contrário a Infantino já era esperada havia dias, antes de ser anunciada oficialmente hoje, após a reunião do comitê executivo da Federação Francesa.

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A seis meses das eleições da Fifa, marcadas para 18 de março de 2027 na cidade de Rabat, no Marrocos, Diallo explicou os motivos da decisão da Federação Francesa de retirar seu apoio a Infantino.

Diallo declarou diante da imprensa, segundo o jornal francês "L'Équipe": "No início, o anúncio da candidatura de Gianni Infantino à reeleição foi recebido de forma relativamente positiva. No fim de junho, dei meu apoio, assim como mais de 200 federações".

E completou: "Mas, em julho, as condições do nosso apoio deixaram de existir. Junto com meus colegas do comitê executivo, consideramos que a confiança depositada em Gianni Infantino foi rompida. O atual estilo de gestão do futebol não é o que queremos".

E acrescentou: "Por unanimidade, a Federação Francesa decidiu retirar seu apoio à candidatura de Infantino à presidência da Fifa. Nossa posição é clara. A França tem legitimidade histórica para intervir, porque contribuiu para a fundação da Fifa, e temos também legitimidade esportiva, porque a França está entre as três primeiras do mundo há 10 anos".

O comitê executivo da Federação Francesa também discutiu soluções que possam "tornar a governança da Fifa mais transparente no futuro".

Diallo afirmou, a esse respeito: "Decidimos abrir uma série de consultas com personalidades francesas e estrangeiras de referência no campo da boa governança, para contribuir com a reflexão da União Europeia de Futebol. E, quando chegar o momento, indicar o candidato que carregará nossas cores na próxima eleição".

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