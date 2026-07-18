O presidente da Federação Francesa faz novas declarações sobre o sucessor de Deschamps

Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, anunciou que o nome do sucessor de Didier Deschamps no comando da seleção francesa será revelado antes do final deste mês de julho, em meio a fortes especulações de que Zinedine Zidane assumirá o cargo a partir do dia 1º de setembro.

Diallo afirmou, em declarações ao canal “BeIN Sports” neste sábado, pouco antes do início da partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo contra a Inglaterra, em Miami: “Eu disse que esperaria até o fim da Copa do Mundo, por respeito aos esforços de Didier e de sua equipe. Até o final do mês, saberemos o nome do sucessor de Didier”.

Com isso, o presidente da Federação Francesa mantém o mistério em torno da identidade do novo técnico, apesar das fortes expectativas de que Zidane, lenda do futebol francês, assuma o comando dos “Galo”, sucedendo Deschamps, que disputará sua última partida hoje.

Cerimônia de homenagem a Deschamps

Diallo mencionou a possibilidade de a Federação Francesa organizar uma cerimônia de homenagem a Deschamps após os 14 anos que ele passou como técnico da seleção francesa, dizendo: “Espero que os jogadores lhe prestem homenagem primeiro durante a partida contra a Inglaterra. Acredito que discutiremos com ele as opções disponíveis. Acho que ele percebe o quanto a Federação e o futebol francês lhe são gratos”.

Deschamps é considerado um dos treinadores mais bem-sucedidos da história da seleção francesa, tendo levado a equipe à conquista da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, à final da Copa do Mundo de 2022 no Catar e ao título da Liga das Nações de 2021.

Zidane é o favorito para a sucessão

Relatos indicam que Zidane, que já treinou o Real Madrid e o levou a conquistar três títulos consecutivos da Liga dos Campeões entre 2016 e 2018, é o candidato com mais chances de suceder Deschamps, e deve assumir oficialmente o cargo no dia 1º de setembro próximo.