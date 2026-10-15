O presidente da Federação Francesa ataca Infantino: o dinheiro da Fifa não é ferramenta eleitoral e não é correto igualar todas as seleções

Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, criticou a forma como a Federação Internacional (Fifa) distribui as receitas da Copa do Mundo de 2026, ao considerar que o percentual recebido pelas seleções participantes é insuficiente.

As declarações de Diallo foram dadas em entrevista a diversos veículos de imprensa, entre eles a rádio RMC, da França, após a reunião do comitê executivo da federação francesa, nesta quinta-feira.

O dirigente abordou a situação da governança na Fifa e tratou especialmente do aspecto financeiro da entidade internacional, que deve anunciar o repasse de 25 milhões de dólares a cada uma das 211 federações filiadas ao longo de quatro anos (2027-2030), um aumento de 15 milhões de dólares em relação ao valor previsto anteriormente, de 10 milhões de dólares.

Leia também

Haaland atropela Messi em disputa histórica na Liga dos Campeões

Apesar da vantagem do Real Madrid: Barcelona não desistiu da joia do United

Diallo afirmou: "Considerei insuficiente a redistribuição de apenas 7% do total das receitas da Copa do Mundo às seleções participantes, especialmente porque distribuímos 50% do total das receitas do Mundial de Clubes aos clubes". Ele destacou que o volume de receitas do torneio "chegou a cerca de 15 bilhões de euros".

O presidente da federação francesa também ressaltou que "muitas federações perderam dinheiro no Mundial", e questionou: "Como as seleções que disputaram a Copa do Mundo, a mais lucrativa economicamente da história, podem se encontrar em situação negativa ao final do torneio?".

E acrescentou: "Considero que a França, que chegou a quatro finais nas últimas oito edições, foi uma das maiores responsáveis por esse enriquecimento, algo com o que podemos nos alegrar em todo o futebol mundial".

Ele prosseguiu: "Outro tema: sou apegado à solidariedade entre todos os países, e o futebol deve se desenvolver em todas as partes do mundo. Sou defensor disso. Mas não quero que a solidariedade nos seja apresentada como outra coisa. Solidariedade não é favorecimento. Não é uma ferramenta eleitoral".

"Justiça, não igualdade"

Diallo continuou: "Considero que a Fifa, hoje, precisa refletir sobre a forma de distribuir as receitas. Porque distribuí-las de maneira igual em todo o planeta sem levar em conta o mérito esportivo, quem ganhou Copas do Mundo, o tamanho dos países, quem contribui para a criação de riqueza e o número de federados me parece uma abordagem que não é mais aceitável hoje".

E completou: "Acredito que é preciso pensar em modelos nos quais saiamos dos cálculos eleitorais, para introduzir novos critérios que permitam a cada parte estar não em (situação de) igualdade, mas de justiça".

Sobre as próximas eleições para a presidência da Fifa, Diallo disse: "Se amanhã não houver candidato (para enfrentar Infantino), considerarei isso um golpe na água (um esforço inútil), mas isso não eliminará as questões da reforma da governança e da justiça na redistribuição das receitas no âmbito da Fifa".

A Uefa deve realizar uma nova reunião de seu comitê executivo nas próximas semanas, em busca de um possível candidato para enfrentar Gianni Infantino. A entidade europeia precisa definir sua decisão rapidamente, já que o prazo final para a apresentação das candidaturas está marcado para 18 de novembro.



