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O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, voltou a falar sobre a polêmica em torno do estádio que vai sediar a final da Copa do Mundo de 2030, que será organizada pela Espanha ao lado de Portugal e do Marrocos.

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As declarações de Louzan foram feitas durante um evento realizado por ocasião da exposição itinerante "Reis do Mundo", localizada no Palácio de Cibeles, antes da partida que reunirá Espanha e Inglaterra na noite deste domingo, no estádio Metropolitano.

O jornal AS publicou as declarações de Rafael Louzan, que disse: "Quero transmitir uma mensagem que convida à união".

Louzan encerrou qualquer porta de negociação com uma declaração contundente, ao explicar: "Também quero reafirmar que só existe uma possibilidade de que essa final seja disputada, e é que seja realizada neste país. Na Espanha. É importante que todos estejamos convencidos da mesma coisa".

E destacou: "É uma Copa do Mundo, chegou a vez do continente europeu de sediá-la. Vamos trabalhar para que a memória desta competição permaneça eterna na Espanha".

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O evento também contou com a presença da presidente do governo da região de Madri, Isabel Díaz Ayuso, ao lado do prefeito da capital, José Luis Martínez-Almeida, e do presidente da Federação de Futebol de Madri, Paco Díez.

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Díaz Ayuso afirmou: "Há lugar para todos em Madri", ressaltando que a região de Madri continua sendo uma zona esportiva que recompensa o talento e o esforço e, acima de tudo, a capacidade de superar as dificuldades.

E acrescentou: "Alcançamos o sucesso em muitas ocasiões e enfrentamos o fracasso em outras, mas sempre temos essa capacidade de nos reerguer diante das adversidades".

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O prefeito de Madri, Martínez-Almeida, foi mais incisivo em sua fala sobre a identidade do país que deveria sediar a final, ao afirmar que a Espanha cumpre todas as condições necessárias para sediar a final da Copa do Mundo de 2030.

Almeida considerou que, caso a Espanha não seja escolhida para sediar a última partida da competição, será necessário reconsiderar o papel do país na organização, pois isso representaria uma ofensa direta ao país, enfatizando que tudo tem limites.

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Martínez-Almeida renovou, como já havia feito em ocasiões anteriores, sua opinião sobre o país que deveria sediar a final da Copa do Mundo de 2030, competição organizada conjuntamente por Espanha, Portugal e Marrocos, sendo que Marrocos busca sediar a partida final em um novo estádio na cidade de Casablanca.

O prefeito de Madri disse: "A final deve ser realizada aqui. A iniciativa partiu da Espanha e de Portugal, e depois o Marrocos se juntou a eles, embora existam estádios em outros países, que são Uruguai, Argentina e Paraguai".

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E prosseguiu: "Com toda a sinceridade, depois de tudo o que o futebol espanhol oferece, vão nos privar de sediar a final? Depois de tudo o que oferecem nossa seleção masculina e feminina e a seleção olímpica, e do que apresentamos na Eurocopa, alguém teria a ousadia de tirar a final de uma cidade que possui os melhores estádios e a melhor infraestrutura, e que tem experiência em sediar grandes eventos?".