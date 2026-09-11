Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola, respondeu às declarações de Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina, de que Casablanca sediará a final da Copa do Mundo de 2030.

A Copa do Mundo de 2030 será disputada com organização conjunta entre Espanha, Marrocos e Portugal, sendo que a Federação Internacional ainda não definiu qual será o estádio que sediará a final do Mundial.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Louzán, feitas ao programa El Partidazo de COPE, nas quais ele considera que as declarações de Lekjaa devem ser entendidas no contexto do processo eleitoral que acaba de começar no Marrocos.

Louzán reconheceu que o contato com seu homólogo marroquino foi interrompido há algum tempo, e descreveu o que aconteceu na última quinta-feira como apenas mais uma declaração.

E acrescentou: "A Espanha é a autora da iniciativa, e não deve haver qualquer dúvida de que a Espanha deve ser o país organizador da final. A palavra final cabe à Fifa".

De fato, o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, e uma delegação da entidade mundial do futebol visitarão a Espanha, o Marrocos e Portugal nos próximos meses.

Rafael Louzán insistiu que essa decisão "não está em minhas mãos", e repetiu a mesma mensagem de que o ex-presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, deveria ter definido essa questão quando incluiu o Marrocos entre os países participantes da organização do torneio.

Louzán disse: "Essa questão deveria ter sido definida na época. Mas não foi definida, e, mesmo assim, tenho total confiança na Espanha".

E acrescentou que, independentemente do que vier a acontecer, seu país não pode se retirar da Copa do Mundo caso não obtenha a realização da final, ressaltando: "Há acordos assinados, e precisamos ter paciência, e a lógica deve nos levar a que a Espanha seja o país organizador da final".

Com relação aos estádios-sede, o presidente da Federação Espanhola lembrou que a Espanha tem 9 estádios, com a esperança de que se tornem 11 estádios, com Valência e Vigo, explicando que todos os estádios, no momento atual, são candidatos preliminares, pois nada foi assinado, ressaltando que o Marrocos tem 6 estádios, enquanto Portugal possui 3 estádios.

Rafael Louzán lembrou que o estádio que sediou a final da Copa do Mundo de 2026 foi definido um ano antes da data da partida final.

Louzán encerrou sua fala com uma mensagem contundente sobre a candidatura espanhola, dizendo: "A Espanha não pode ser derrotada".

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