O presidente da Federação Argentina quebra o silêncio: não se deixem enganar pelas "teorias da conspiração"

Parece que a final do Mundial de 2026 não será esquecida com facilidade, não apenas pela alegria imensa que tomou conta da Espanha após a conquista, mas também pela enorme polémica e pelas centenas de teorias da conspiração que explodiram na Argentina após o golo de Ferran Torres, que privou a seleção argentina do seu título mundial.

Nas últimas horas, difundiram-se explicações argentinas que procuram justificar a derrota dentro do relvado, desde alegadas pressões externas, passando por supostas interferências do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI), até ameaças fictícias que teriam visado as famílias dos jogadores.

Perante esta onda de rumores, as vozes da razão intervieram para repor a verdade.

O selecionador Lionel Scaloni e o seu adjunto Roberto Ayala foram os primeiros a enfrentar esta onda, reconhecendo com total espírito desportivo a superioridade espanhola e desferindo um golpe decisivo nas estranhas explicações que dominaram as mentes dos adeptos.

Comunicado decisivo de Tapia

Para pôr fim definitivo a esta polémica, Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol, quebrou o seu longo silêncio.

Tapia, sobre quem os rumores foram tão longe que alguns chegaram a alegar que estaria detido pelo FBI, publicou um comunicado longo e contundente nas suas contas oficiais nas redes sociais, no qual dirigiu uma mensagem direta ao povo argentino sobre a necessidade de aceitar a derrota e ignorar as mentiras.

Tapia afirmou no início do seu comunicado: "Não conseguimos superar a Espanha. Foram a melhor equipa e alcançaram uma vitória merecida, e temos de ter a coragem de reconhecê-lo. No mundo do desporto, aprendemos a aceitar as derrotas com o mesmo orgulho com que celebramos as vitórias."

E acrescentou, segundo noticiou o jornal espanhol "Marca": "Sim, perdemos a final, mas a verdade inabalável é que esta geração já deu ao nosso país uma alegria enorme. A Argentina já festejou, porque esta equipa provou uma vez mais o seu enorme valor para o nosso povo. A derrota dói-nos porque temos uma mentalidade competitiva, porque somos a seleção mais titulada da história e porque o segundo lugar nunca satisfaz a nossa ambição. Sofremos porque estamos habituados a lutar até ao último suspiro e porque continuamos a ser uma das duas melhores seleções do mundo."

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Construir, não destruir

O presidente da Federação Argentina apelou aos adeptos para manterem a calma e olharem para o quadro geral, dizendo: "Vamos parar a bola por um momento e refletir. Lembrem-se dos sacrifícios destes jogadores, da equipa técnica e de todas as pessoas que trabalharam durante mais de 50 dias longe das suas famílias, com um único objetivo: representar a Argentina da melhor forma possível."

E prosseguiu, num tom de orgulho: "Somos argentinos, competimos com garra, com paixão e de todo o coração. Deixamos a alma em cada treino e em cada jogo, e representámos com todo o orgulho o continente americano por inteiro. Defendemos as nossas cores, a nossa bandeira e o nosso país em cada estádio do mundo."

Tapia concluiu o seu comunicado com um aviso de tom severo aos que se deixam levar pelos rumores: "Não se deixem enganar pelas mentiras e pelas campanhas orquestradas que só têm como objetivo desestabilizar-nos. Parem de tentar virar os adeptos contra quem tanto deu ao futebol argentino. Hoje é o momento de agradecer, de apoiar e de reconhecer o mérito destes jogadores que deram a alma pela camisola. As campanhas maldosas passarão, mas o compromisso, o trabalho e o coração da nossa seleção nacional ficarão para sempre. Aqui não há desculpas, aqui joga-se apenas futebol, e esta seleção continuará a representar a Argentina com o mesmo orgulho de sempre... Viva a Argentina."