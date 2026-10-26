O presidente da Confederação Asiática revela os bastidores do adiamento da partida entre Al-Nassr e Al-Wasl e anuncia uma nova medida!

O xeique Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, revelou as últimas novidades sobre a decisão de adiar a partida entre o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, afirmando que os comitês competentes acompanham os detalhes da decisão e estudam suas circunstâncias em coordenação com a Federação Saudita de Futebol.

Salman Al Khalifa afirmou, em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiya": "Os comitês competentes da Confederação Asiática acompanham todos os detalhes e estudam todos os assuntos e fundamentos por completo, e a questão não se restringe apenas à presidência da Confederação".

E acrescentou o presidente da Confederação Asiática: "Acompanhamos todos os assuntos e as novidades em coordenação com a Federação Saudita de Futebol, e, no momento oportuno, tudo será anunciado por meio do sistema".

Estava previsto que o Al-Nassr recebesse o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira, no estádio "Al-Awwal Park", em Riade, pelas disputas da terceira rodada do Grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, antes de a diretoria de competições da Confederação Asiática decidir, no domingo, reagendar o confronto, ficando a nova data a ser anunciada posteriormente.

Após a divulgação da decisão, a Federação Saudita de Futebol emitiu um comunicado no qual afirmou a conclusão de todos os preparativos necessários para sediar a partida, apontando que havia se coordenado com o clube Al-Nassr e as entidades envolvidas para receber a delegação do Al-Wasl, e concluído os requisitos organizacionais e logísticos, incluindo a emissão das autorizações de voo e a comunicação oficial à Confederação Asiática sobre a prontidão para sediar o jogo.

Próximas partidas ALN Liga dos Campeões da Ásia 14:15 ALW

O comunicado esclareceu que a Federação Saudita também se coordenou com a Federação dos Emirados Árabes Unidos de Futebol e o clube Al-Wasl, e os notificou sobre a conclusão dos preparativos, destacando a chegada do observador da partida e da equipe de arbitragem a Riade antes do horário do confronto.

A Federação Saudita reafirmou seu total apoio ao Al-Nassr e aos clubes sauditas que participam de competições fora do país, e sua disposição de respaldá-los em quaisquer medidas legais que adotem para preservar seus direitos, enquanto todos aguardam o que resultará da revisão da decisão por parte da Confederação Asiática e o anúncio de seus detalhes no momento oportuno.