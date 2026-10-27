O presidente da Bola de Ouro admite: Mbappé era o favorito, e registramos a menor margem da história do prêmio

Em uma confissão histórica que mudará a forma como todos enxergam o prêmio deste ano, o editor-chefe da "France Football" revelou que a Bola de Ouro 2026 foi decidida pela menor diferença da história do prêmio, e que Kylian Mbappé era o grande favorito ao título até os metros finais, antes de Harry Kane virar todo o jogo.

O inglês Harry Kane conquistou a Bola de Ouro como melhor jogador da temporada, após uma campanha excepcional na qual liderou o Bayern de Munique ao título da Bundesliga e brilhou de forma notável tanto na Copa do Mundo quanto na Liga dos Campeões da Europa, em uma disputa acirrada como o prêmio nunca havia presenciado antes, com Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

A diferença de 41 pontos é quebrada

Vincent Garcia, editor-chefe da revista France Football e diretor executivo do prêmio, revelou que o que aconteceu neste ano nunca havia ocorrido antes, ao afirmar: "A disputa entre Kane e Mbappé foi extremamente intensa e de tirar o fôlego. A diferença entre eles foi ainda menor do que a diferença entre Rodri e Vinícius em 2024, que foi de 41 pontos, e que na época era considerada mínima".

E Garcia soltou a maior surpresa, em declarações divulgadas pelo espanhol "AS": "Mbappé esteve à frente por muito tempo no processo de votação. Ele liderou por semanas, mas Kane decidiu a questão no final. Mbappé fez uma temporada excepcional sob todos os aspectos, e a disputa pelo primeiro lugar neste ano foi a mais acirrada de todas, entre Harry Kane e Kylian Mbappé".

Por que os campeões do mundo caíram?

E Garcia voltou a explicar o enigma da queda da seleção espanhola, campeã da Copa do Mundo, ressaltando que a questão não foi mera falta de sorte, mas sim um resultado inevitável da natureza de sua conquista.

Ele disse: "Acho que, na seleção espanhola campeã da Copa do Mundo, houve uma clara dispersão dos votos entre Rodri e Lamine Yamal. Acredito que Rodri colheu votos que teriam ido para Lamine nesta eleição".

E acrescentou: "Houve disparidade e dispersão entre os jogadores da seleção, e o mais importante é que a Espanha se destacou como uma unidade completa, como um bloco único. Por isso foi impossível escolher uma única atuação individual em detrimento das demais. A vitória deles foi coletiva antes de tudo, e não um brilho individual".

Paris Saint-Germain: o campeão perdido

E em outra declaração contundente, Garcia dirigiu uma crítica ácida à direção do Paris Saint-Germain, apesar da conquista do título da Liga dos Campeões da Europa pela equipe, considerando que o clube francês desperdiçou uma oportunidade histórica por causa do mau planejamento de sua campanha pela Bola de Ouro.

Ele esclareceu: "Ao contrário do Real Madrid, que apoiou Mbappé com força, a campanha de outras equipes foi muito fraca na corrida pela Bola de Ouro, como a do Paris Saint-Germain. Acho que eles deveriam ter apoiado Ousmane Dembélé como candidato único".

E acrescentou: "Esses jogadores são campeões da Europa e, ainda assim, Kvaratskhelia ficou em sexto lugar, Dembélé em sétimo e Fabián Ruiz em décimo. Acho que a comunicação do Paris Saint-Germain não foi totalmente clara. Eles tentaram, no início, promover três jogadores e depois dois. Deveriam ter apoiado apenas um candidato, e esse deveria ter sido Ousmane Dembélé".



