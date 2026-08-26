O presidente da Associação das Ligas Europeias: não há lugar para Infantino no futuro da Fifa

Claudius Schäfer, presidente da Associação das Ligas Europeias de Futebol, considera que Gianni Infantino "não tem futuro na Federação Internacional de Futebol (Fifa)", ao mesmo tempo em que reivindica uma reforma do sistema de governança dentro da instituição e uma revisão das atribuições e responsabilidades de seu presidente.

Schäfer afirmou, em entrevista ao site "The Athletic" publicada nesta quarta-feira, que a Associação das Ligas Europeias de Futebol, que representa 53 competições de destaque masculinas e femininas, está profundamente preocupada com o estilo de liderança de Infantino.

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Schäfer declarou: "Questionamos até que ponto ele é adequado para permanecer no cargo de presidente. E, pela nossa proximidade com a Fifa aqui na Suíça, parece que a influência do presidente aumentou ano após ano. Grandes decisões (na Fifa) são tomadas sem uma consulta real às partes envolvidas que serão afetadas por elas".

"Um verdadeiro escândalo"

Infantino enfrenta pressões crescentes de 3 confederações continentais que exigem sua renúncia: a Confederação Europeia "Uefa", a Asiática e a Confederação da América do Norte, Central e Caribe "Concacaf".

Schäfer disse: "A Fifa é uma organização que se submete à lei suíça e possui regras claras. Cabe ao presidente e aos membros do conselho cumprir seus deveres com cuidado e responsabilidade. Esta é, antes de tudo, uma questão jurídica".

E acrescentou: "Quando uma decisão desse tipo é tomada, como conceder o prêmio da paz (ao presidente americano Donald Trump) sem sequer informar o conselho, isso constitui, do meu ponto de vista, uma violação da lei. Depois veio o caso do cartão vermelho (para Folarin Balogun) durante a Copa do Mundo".

E continuou: "Foi um verdadeiro escândalo. Não me lembro de uma interferência política dessa forma em uma questão esportiva. Atitudes como essas levantam dúvidas sobre a integridade do jogo. É por isso que digo que Infantino não tem futuro na Fifa".

Infantino deve buscar a conquista de um quarto mandato no próximo ano, em meio a expectativas de que enfrente forte oposição, mas Schäfer ressaltou que redefinir o papel do presidente da Fifa e reformar os mecanismos de governança dentro da instituição é mais importante do que apenas substituir quem ocupa o cargo.

Ele disse: "Para nós, essas reformas representam a prioridade máxima, e acreditamos que só podem ser alcançadas com a presença de outro presidente".

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