O presidente da Argentina: as pessoas têm inveja de nós e fomos prejudicados por erros de arbitragem

O presidente da Argentina, Javier Milei, declarou que as pessoas "têm inveja" do seu país, por este ser exímio em quase tudo, e isto apesar das atitudes polémicas que se seguiram à derrota da seleção argentina diante da Espanha na final do Campeonato do Mundo.

Milei viu-se numa situação embaraçosa na última segunda-feira, depois de ter publicado por engano um tweet previamente agendado que celebrava a vitória da Argentina e anunciava um feriado nacional, algo que o povo argentino já não terá.

O jornal Daily Mail publicou as declarações do presidente argentino, prestadas ao canal LN+: "O problema da Argentina é que somos notados e não podemos ser ignorados, as pessoas têm inveja de nós e somos exímios em quase tudo. Peço desculpa, mas alguém tinha de o dizer".

Milei foi bastante direto na sequência da derrota da Argentina por 1-0 diante da Espanha, e insistiu que as decisões da arbitragem foram contra a seleção do seu país, apesar de a seleção argentina ter feito apenas dois remates durante todo o jogo.

Esta opinião contraria a impressão dominante ao longo de todo o torneio, que considerou que a Argentina beneficiou de várias decisões de arbitragem.

Milei acrescentou: "O jogo foi muito difícil para nós no domingo e, ainda assim, a Argentina poderia ter alcançado o empate nos últimos minutos, apesar de o desenrolar do jogo não ter estado de todo a seu favor".

E prosseguiu: "A Argentina adotou sempre posições equilibradas e comportou-se de forma disciplinada ao longo de todo o torneio, mesmo nos momentos em que os árbitros tomaram decisões erradas contra a seleção em alguns jogos, pois a reação da equipa foi sempre equilibrada e organizada, e distinguiu-se pela luta até ao fim".